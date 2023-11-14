▲流感＋15例重症！　4歲童染B流「急性壞死性腦炎」仍插管救治中

我是廣告 請繼續往下閱讀
流感重症增15例、死亡增4例 1童重症插管治療中上週國內新增15例流感併發重症，包含4例A型H1N1、8例A型H3N2、1例A未分型、2例B型，年齡介於未滿10歲至80多歲。另外，也新增4例流感死亡病例，分別為3例A型H1N1、1例A型H3N2，年齡介於60多歲至90多歲。
其中，未滿10歲的重症個案為北部4歲男童，疾管署防疫醫師林詠青說明，這名個案本身有先天潛在性疾病，還未接種過本季流感疫苗，過去曾有熱痙攣病史，根據疫調顯示，這名個案在6月上旬時就已經有流鼻水、咳痰等症狀，在11月上旬出現痙攣、高燒至40度的情形。
這名男童在就醫後進行流感快篩，確認感染B型流感，當下便收治加護病房治療。林詠青醫師表示，這名個案在住院期間仍然有痙攣情形，經過電腦斷層檢查發現有腦水腫，醫師研判是感染B型流感併發重症，疑似有「急性壞死性腦炎」，目前男童已住院十餘天，但仍在插管治療中。
估測男童是家戶交叉感染 籲民眾做好「這些」防護林詠青醫師指出，經過確認後，這名未滿10歲的重症個案，其同住家人也有B型流感感染情形，因此很有可能是家戶內交叉感染所致。疾管署呼籲，民眾務必要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、戴口罩等預防措施。
此外，林詠青醫師也提醒，年長者、小朋友、本身具有潛在疾病或慢性疾病者等都是流感併發重症的高危險群，這些族群也是公費流感疫苗的接種對象，呼籲民眾應盡快接種疫苗，尤其接種後需2週時間體內才會產生保護力，再加上現在天氣漸漸轉涼，流感活動度也會越來越高，民眾應特別注意。
自11月1日起，公費流感疫苗接種對象已擴大開放至50－64歲民眾接種，疾管署發言人曾淑慧表示，接種流感疫苗可以提升3－8成的保護力，可以降低4成住院、8成重症的機率，接種疫苗是預防流感、降低重症、減少死亡最有效的方法，呼籲高風險族群應盡早接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59913
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw