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7銀行理專非法賣澳豐商品？金管會還在查　目前確定1家查無不法

▲針對傳出國內有7家銀行理專私下非法銷售澳豐商品，金管會今（14）日表示，目前僅接獲一家客戶申訴，但查無不法，金管會也會向其他6家進一步了解。（圖／NOWnews資料照）
▲針對傳出國內有7家銀行理專私下非法銷售澳豐商品，金管會今（14）日表示，目前僅接獲一家客戶申訴，但查無不法，金管會也會向其他6家進一步了解。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

針對傳出國內有7家銀行理專疑似曾非法銷售澳豐商品給客戶，金管會今（14）日表示，目前僅接獲1家銀行客戶申訴，而且經調查結了解後，發現與申訴內容有落差，查無不法，後續也會向另6家銀行進一步了解。

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境外澳豐金融集團先前在官網公告自願放棄運營，形同倒閉，因澳豐基金曾主打年報酬率8%吸金，吸引不少投資人搶進，其中包括台灣投資人受害。不過，現在傳出國內也有有7家銀行理專疑似私下與非法在台銷售澳豐商品的兆富公司合作，向銀行客戶推介澳豐金融產品。

對此，金管會銀行局今日指出，金管會僅接獲1家銀行客戶有相關申訴，金管會也要求該銀行進行調查，據銀行調查後回報，並沒有理專銷售未經核准商品或放任客戶匯款給國外詐騙集團。

銀行局說，該銀行查獲結果與客戶申訴有相當程度落差，根據銀行指稱，先前確實有這名理專，但並沒有查獲理專涉入銷售澳豐集團商品的具體證據，目前該理專已離職，也沒有將客戶資料帶走。

至於市場點名的其他6家銀行，銀行局表示，後續將進一步了解另外6家銀行有無接獲相關客訴。銀行局並強調，銀行執行內控，不須等媒體報導或主管機關去查，從日常行員訓練到相關內控機制的建立，就應控管不當行為及風險發生。

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