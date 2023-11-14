▲二尖瓣逆流有2病因！如何治療修補瓣膜？　「新技術」免開胸、心臟不需停跳

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二尖瓣逆流2大病因 未治療最後恐致心衰竭「二尖瓣」是左心房、左心室之間的瓣膜，林口長庚醫院外科部副部長葉集孝教授表示，當二尖瓣在心室收縮時無法完全閉合，就會出現所謂的「二尖瓣逆流」，其病因有以下2大類原因：
- 原發性退化性：心臟瓣膜本身出現問題，簡單來說就是門壞掉了。
- 功能性或是續發性：心臟瓣膜本身沒有太大問題，但是因為心臟功能受損嚴重，造成瓣膜閉合不佳，導致血液逆流。
原發退化性藥物無法根治 手術修補才是治本方法二尖瓣逆流拖得越久，心臟功能越差，治療風險也會越來越高，因此早期治療對二尖瓣膜逆流來說相當重要。根據目前治療指引，一旦檢查確認二尖瓣重度逆流此時就是最佳治療時機，如果能接受治療風險，便可考慮手術治療，否則即使瓣膜修補好了，恐怕也無法完全恢復心臟功能。
以較常見的退化原發性二尖瓣逆流來說，它是結構性問題，林口長庚紀念醫院心臟血管外科副主任陳紹緯教授表示，原發性退化性就像門壞了，只能修補或換一扇門，藥物只能改善症狀，無法根治，手術治療才是治本之道，而手術的首要目標就是以修補的方式，盡可能保留病人的二尖瓣，進行生理性的結構重建。
傳統開胸手術是瓣膜修補手術的標準治療方式，長期效果相當可靠，不過陳紹緯教授提到，隨著超微手術的發展，許多病程早期且結構條件適合的病人，也可以用超微小傷口下來執行，好處是不需切開胸骨、心臟不需停跳，能改善術後疼痛，疤痕也較小，在完整的術前評估下，能達到和傳統外科手術一樣理想的修補效果。
陳紹緯教授強調，治療都須經由醫療團隊共同評估每個病人的病灶結構，及手術適合性，手術過程中由多位專業醫療人員共同參與，才可給予病人完整的照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59877
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