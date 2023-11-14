陳時中是否納不分區立委　賴清德讚鐵人部長「很好的人選」

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主持人詢問，最近在社會上有許多人討論陳時中，這次不分區名單中也有許多不同意見與聲音。
賴清德回應，有時候媒體報導為了要生動，獲得收視或是收看率，會有一些花邊報導，但常常實際上並非如此，因為陳時中擔任中央疫情指揮中心指揮官，前前後後900多天，後來國人也把他譽為鐵人部長，他很成功的帶領整個防疫團隊，跟醫界、全民大家共同合作，也完成了歷史性的防疫工作，可以說贏得社會的肯定，「他也是一個很好的人選，並沒有如外界所言這樣子」。
至於公布的名單中是否能期待看到陳時中名字？賴清德回應，現在還在討論當中，他雖然是黨主席，但也必須要尊重提名委員小組的意見，且最後要經過黨的程序，民進黨中執會的同意通過後，才能做最後的確認。
對於不分區名單的性別比例，賴清德說，基本上民進黨很重視年輕人，女性一定是多於男性，因為這個也是法律規定。
另外，針對副手議題，主持人詢問，賴清德是從一開始決定參選時，就有跟蕭美琴接觸，談到擔任副手一事？賴清德說，「美琴是這樣，美琴她知道她的責任，因為她非常關心國家，也很重視現在目前的工作」，有一段時間，他與黨內、社會的意見領袖做討論，討論哪一個人選會比較適合，基本上，希望能盡量接觸到可能的優秀人選。
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