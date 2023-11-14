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黃金舜未列入綠營不分區安全名單　藥師公會爆氣「不選了」

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜強調，他具備「專業度、協調力、論述能力、戰鬥力」，相信可以作為一個好的立法委員，但仍未獲得民進黨列入不分區立委安全名單。（圖／藥師公會全聯會提供）
▲藥師公會全聯會理事長黃金舜強調，他具備「專業度、協調力、論述能力、戰鬥力」，相信可以作為一個好的立法委員，但仍未獲得民進黨列入不分區立委安全名單。（圖／藥師公會全聯會提供）

記者林志怡／台北報導

藥師公會全聯會理事長黃金舜受藥界強力推薦、希望民進黨能將其列入立委不分區安全名單，但黃金舜今（14）日晚間接受媒體聯訪表示，約在下午5點鐘接到通知、得知他並未被列入不分區安全名單內，他通知藥師公會常務會後，於3小時內做出決議，希望藥師公會可以退出執政黨不分區的排名順序。

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黃金舜表示，藥界對於有代表能夠進入立法院、為藥界發聲深感期待，而藥界在新冠肺炎疫情3年來的防疫工作中上下一條心，為政府與民眾付出，上個月更為台灣舉辦亞洲要學會年會、邀集24國參加，讓台灣國旗可以出現在國際舞台上、被國際看到，去仍未能民進黨納入2024年立委的不分區安全名單內。

對於這次接獲通知，黃金舜說，以他個人來說，這次沒能被納入不分區立委安全名單，讓他心情起伏很大、當下的衝擊也很大，但他身為團體代表，必須接受執政黨的告知，而得到藥師公會推薦的情況下，他也必須要把這項訊息告訴藥師公會幹部。

黃金舜解釋，他大約下午5點前後接到電話聯繫，得知沒有被列入不分區安全名單內後，馬上聯繫了藥師公會常務會，最終在3小時後由常務會做成決議，希望藥師公會可以退出執政黨不分區的排名順序，至於往後藥師在2024選戰中要何去何從，待16日再行決定。

至於衛福部前部長陳時中是否有被列入民進黨不分區安全名單內，黃金舜說，這部分他並不清楚。

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