▲秋冬「皮蛇」蠢蠢欲動！　醫警告「這些罹病高風險人」快打疫苗

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「帶狀皰疹」水痘病毒引起 一成病人恐十年內復發奇美醫院家庭醫學部醫師李茂庭說明，帶狀皰疹(Herpes Zoster)俗稱「皮蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒引發的疾病。當感染水痘病毒後，病毒會潛伏脊髓神經節裡。待病人年紀增長或免疫力下降時，病毒可能再度活化。
通常病人會先出現皮膚麻痛、異樣感，約二至三天後長出紅疹、水泡。水泡於七至十天後緩解，然而疱疹後神經痛可能持續數天至數年，嚴重影響病人生活品質，更有高達86%的帶狀皰疹後神經痛(PHN)病人不滿意現有的藥物治療選項。另外，帶狀皰疹痊癒後，仍有約一成病人於十年內復發。
秋冬季節恐加劇 逾50歲、免疫不全者屬高風險族群李茂庭進一步說明，秋冬季節到來，帶狀皰疹也會變本加厲，尤其是年輕時曾得過水痘、抵抗力較差且年長者。帶狀皰疹主要影響範圍位於軀幹與四肢，然而約10%至15%帶狀皰疹病人發生在眼部區域，導致病人面臨失明、聽力受損等風險。另外，少數病人也可能出現腦膜炎、腦炎等神經系統疾病併發症，以及增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。
李茂庭表示，根據國外研究顯示，高達九成九的50歲以上成年人曾感染過水痘帶狀疱疹病毒，並且約三分之一的民眾會在一生中發生帶狀皰疹。若年齡為50歲以上、有慢性疾病、作息不正常或生活壓力大、免疫不全、曾得過帶狀疱疹，甚至曾確診新冠病毒，皆為發生帶狀皰疹的高危險群。
預防接種「帶狀皰疹疫苗」 維持均衡飲食及運動李茂庭呼籲，除了維持均衡飲食、規定運動、不熬夜、適時釋放壓力等良好生活習慣外，若為高風險族群亦可考慮接種疫苗。根據台灣家庭醫學會成人預防接種時程表建議，50歲以上及18歲以上高風險族群為建議對象。接種疫苗後，不論是預防得到帶狀皰疹或疱疹後神經痛，皆有約九成以上保護力，且保護力可達十年。帶狀皰疹疫苗也可以和其他疫苗同時接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59874
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