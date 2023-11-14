連咖啡粉也有冒牌貨！進口仿冒品裁罰件數10年新高 這3類最常見
許多人貪圖便宜購買仿冒品進口，財政部關務署統計，今（112）年截至10月底止，海關查獲侵害智慧財產權貨物，裁罰件數395件、創近10年新高，裁罰金額約75萬元，常見貨品為衣服、鞋、包，而近年最大案是去年查獲22公噸咖啡粉仿冒品，裁罰了194萬元。
記者顏真真／台北報導
關務署說明，為打擊侵害智慧財產權不法行為，海關強化邊境管制措施，嚴格查緝侵害智慧財產權貨物。以商標權為例，海關查獲疑似侵害商標權貨物時，將依海關執行商標權益保護措施實施辦法，通知商標權人或合法授權代理人及進口人進行認定，如經認定屬於仿冒品而構成侵害智慧財產權之不法行為，依據商標法第97條及行政罰法第26條刑事優先原則，案件將移送司法機關偵辦。
至於個案刑事部分，即便經不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、緩刑等裁判確定者，依海關緝私條例第39條之1規定，亦可裁處貨價3倍以下之罰鍰，並沒入貨物。
關務署進一步說明，經統計近年海關查獲侵害智慧財產權案件，110年度裁罰335件，裁罰金額約208萬元；111年度裁罰263件，裁罰金額逾675萬元；112年度截至10月底止，裁罰件數已有395件，創近10年新高，裁罰金額約75萬元，金額呈下降趨勢，主要受到仿冒品價值愈來愈低的因素影響。至於裁罰貨物種類以服飾、鞋子、名牌包為主，進口來源地包含中國、越南等。
不過，關務署也透露，近年單一裁罰金額最大案件，竟是進口人報運越南產製的咖啡粉、總重量將近22公噸，海關查驗貨物時，發現疑似侵害商標權情形，經鑑定確定是仿冒品，移送台北地檢署偵辦，雖是不起訴處分，但111年仍依法裁罰194萬多元，仿冒咖啡粉則沒入、銷毀。