今日我最嫩／「一百芬」學霸闖政壇 初次參戰就是超艱困選區
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人謝佩芬，本次獲黨徵召跨區參選，將挑戰國民黨現任立委王鴻薇，而謝佩芬挑戰艱困選區早已不是第一次了，上屆初試啼聲挑戰大安區立委對決林奕華，最終雖無法翻轉藍天，卻創下民進黨該區最高得票與得票率紀錄，在藍大於綠的選區，繳出漂亮的成績單，如今哈佛女孩「北上」征戰，盼複製驚奇一役再創佳績。
記者陳威叡／台北報導
謝佩芬學經歷驚人被稱為「學霸」，擁有台大雙學士與哈佛雙碩士，曾擔任吐瓦魯駐聯合國的外交官，2017年被延攬擔任國安會幕僚，負責研析中國與軟實力外交，2019年電話那一頭接獲時任秘書長羅文嘉來電，徵詢其參選意願，而謝佩芬早在學生時期就對公共事務有高度興趣，長考3天後決定投入選戰。
當時謝佩芬被視為「空降」，讓黨內產生質疑的聲浪，最後雖以1萬8千多票惜敗，但獲得42.32%得票率、7萬5718票，創下民進黨該區最高得票與得票率紀錄，在藍大於綠的選區，繳出漂亮的成績單。
日後謝佩芬選擇持續在地方扎根，去年九合一選舉也未投入議員選舉，目標明確，就是劍指2024再戰大安區立委，未料民進黨選擇與社民黨議員苗博雅合作，而謝佩芬則獲黨徵召，揮別大安「北上」轉戰中山、北松山，對上現任立委王鴻薇。
而謝佩芬雖長期深耕大安，但去年替陳時中輔選時在台北各行政區主持，相信支持者對她並不陌生，且中山、北松山鄰近大安區，同為一個生活區，昔已經歷逆風參選，本次也誓言拿出「一百芬」的精神，努力爭取選民的認同與支持。