專訪／區塊鏈顛覆支付產業！香港樋熥CEO：相關應用待法規落地

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近年來，AI暴風式發展，自ChatGPT問世後，AI工具正式走入大眾視野中，成為日常生活的一部分，各產業導入AI也已然成為企業轉型趨勢。與此同時，在新興技術與跨產業數位化創新的推動下，支付領域也在持續快速發展中，各界好奇支付將如何搭上這波AI浪潮，揚帆而起？樋熥支付與黑潮兩大創新強者又是如何看待支付結合AI的前景呢？
樋熥支付CEO余孟滔表示，事實上，除了數據分析外，AI與支付並沒有太大的關係，且大部分多屬「輔助功能」。黑潮的總經理黃武琦說明，礙於法規問題，AI確實在目前支付領域中的應用較為有限，不過支付產業仍渴望受惠於AI數據分析過AI工具可清楚針對客戶消費習慣、店家營收、主要客群等進行搜集、統計、歸納與分析。
無論是樋熥支付抑或是黑潮數位，雙方客戶涵蓋各行各業，在AI的輔助下，可在不同客戶間的資料結合與交流下進行導客，同時還能提供客戶更多的融資選擇。黃武琦指出，如今國際情勢緊張，國內融資不易時，在AI的幫助下，也可助攻中小企業更快取得資金來源。
此外，在金融科技創新浪潮的推波助瀾下，支付生態系統也逐步在區塊鏈技術中獲得進展，若說電子支付掀起金融科技革命，那麼元宇宙以及區塊鏈的加入，將使得未來人類的支付模式超乎想像。
不過，區塊鏈能為支付產業帶來改變的討論已行之有年，黃武琦表示，目前各國對於區塊鏈與虛擬貨幣的掌控與法規制定皆仍處在「諮詢階段」，大家都在期待這樣的新興領域能如何位支付產業帶往更高、更遠的境界，但要改變就需要在法令公布的前提下，才有辦法進一步談及應用，他透露，樋熥支付與黑潮數位一邊抱持觀望態度，一邊在技術上卻仍不斷嘗試合作，但要能將應用落地，仍待法規的訂定。