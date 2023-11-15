跨世代／不同過往數饅頭、拔草　賴清德挺兵役恢復1年「不延長」

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賴清德提到，過去這段時間，他結合三個智庫、200多名學者，提出國政藍圖，而他是所有參選人中，提出最完整國政藍圖的參選人，他將結合社會各界力量推動國家希望工程，打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。
賴清德表示，在民主和平台灣方面，將在總統蔡英文四大堅持之上，提出和平四大支柱行動方案，包含要強化國家國防、國安力量，不論是對外進行軍事採購，或是國防自主都要進行，且他也會支持兵役恢復一年，也沒有延長計畫，希望所有年輕人在服義務役時，都能有所收穫，不管在專業、身體體魄上，對國家貢獻上能有成就感，並有別於以往當兵在數饅頭、拔草、練刺槍術那種傳統做法。
賴清德接續說，他會強化經濟安全，目前正逢全球產業鏈重組，台灣具備多項產業優勢，要在新的供應鏈上站穩腳步，強化經濟韌性；第三項，賴清德提到，要和民主陣營站一起、肩並肩，避免極權主義者輕舉妄動，要靠實力，達到避戰、和平的目標。
賴清德提到第四項說，台灣願意在對等尊嚴下，與中國交流合作、促進兩岸福祉，進而穩定台海關係、促進印太和平發展，台灣追求民主和平，是希望人民當家作主，其具體實現是人權受到保障，「我支持立法院成立修憲委員會、推動18歲公民權、建立三權憲政體制，把監察院及考試院廢除，當然也要靠修憲委員會蒐集民間意見，由下而上凝聚共識、推動憲改」。
賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，「未來和平是我的使命，過去民進黨為民主打拚，未來我們要為和平奮鬥」。
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