▲以巴衝突不斷！長庚醫師赴加薩人道醫療　平安返台親曝當地狀況

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長庚3醫師投入無國界醫生 返台分享醫療救援經歷林口長庚醫院目前共有3位醫師參與無國界醫生國際人道救援組織任務，包括謝岳哲醫師、牛光宇醫師、洪上凱醫師，都是在林口長庚醫院接受過急診醫學專科醫師訓練的醫師。
其中，洪上凱醫師早在7月戰爭爆發前就到當地提供醫療服務，沒想到竟剛好遇上以巴衝突下激烈的戰火威脅。洪上凱醫師提到，在砲彈摧殘下，當地環境極度困頓，醫療救援系統滿載，身邊的人都壓抑在不安、憤怒和悲傷的情緒裡，個中滋味可謂一言難盡。
再次回顧加薩走廊的經歷，洪上凱醫師的心情不免沉重起來。他表示，即使有急診醫師的背景，讓他較能冷靜沉著地面對，但現在雙方都已失序，許多平民受到的傷害已遠遠超過醫療人員所能掌控、治療的範圍，此時戰爭仍在持續中，醫院也還在被攻擊的恐懼下，希望大家能繼續關注。
醫返台仍覺任務未結束 長庚表揚其勇敢、人道精神洪上凱醫師從學生時期就知道無國界醫生組織，並相當認同組織理念。被問及未來是否還會繼續參與無國界醫生組織的任務，洪上凱醫師透露，心理上當然很想，就算已經回台灣一週左右的時間，但仍覺得任務尚未結束。
洪上凱醫師表示，自己現在還持續和留在加薩工作的本地醫師、護理師們聯絡，也時刻擔心著三百多位仍在加薩境內的無國界醫生本地員工。而無國界醫生也早已在邊界備妥醫療物資、救援團隊隨時準備進入加薩。
本身也是急診醫學專家的台北長庚醫院院長黃集仁表示，急診科醫師具備堅實的緊急救護、急重症診治能力及抗壓性，每當各種重大意外事件發生時，訓練有素的急診科醫師總是衝往第一線提供醫療救治，而願意參與無國界醫生前往戰區服務的醫師，更是卓越令人敬佩。
因此，黃集仁院長代表長庚醫院替洪上凱醫師洗塵。黃集仁院長提到，洪上凱醫師參與無國界醫生盡全力發揮所長，緊守崗位到最後一刻才歸來，長庚醫院以這位勇敢又充滿人道精神的醫師為榮，也歡迎他復職繼續服務病患。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59910
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