▲臺北市衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導動畫

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趣味火星探險故事，學習如何保護孩子的視力健康以生動有趣的虛擬角色「霍小金」為主角，透過他在火星的探險旅程，向小朋友們介紹了保護視力的重要知識，引領家長與小朋友們了解規律就醫、遠視儲備及日常護眼的原則，於112 年10 月5 日起至11 月4 日期間，辦理「我的PAD 裡有火星人」近視防治宣導活動，家長完整觀看影片後，進行相關視力保健知識測驗，答題正確者即可參與抽獎，活動期間吸引8 萬3,855 人次參加。透過影片，家長與孩子可以共同學習正確的護眼知識，並約定適當的3C 產品使用原則。
全方位保護孩子視力，北市衛生局護眼專區好給力臺北市政府衛生局長期以來致力於兒童視力保健的一環，提高家長和孩子們對視力保健的重視程度，並鼓勵他們建立良好的用眼習慣。衛生局設置高度近視防治專區（網址：https://reurl.cc/QZOv9o），其中「護眼補給站」提供相關視力保健資源，包括：學童近視一百問、派瑞的藏寶圖-視力保健繪本等相關資源，並製作「來點健康事」PodCast 節目（網址：https://reurl.cc/Y0Rg8L），以提高家長對兒童視力健康照護識能，讓我們一起守護下一代的視力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59908
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