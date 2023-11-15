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臺北市衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導動畫

▲臺北市衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導動畫
▲臺北市衛生局推出「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治宣導動畫

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】3C產品普及，視力保健刻不容緩

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在數位時代，「近視」對學童是一項嚴峻的健康議題，面對α 世代的孩子們經常接觸3C 產品，使得「視力保健」變得更為重要，為了提升家長對兒童視力健康的關注，臺北市政府衛生局除自102 年起積極推動「高度近視防治務」，亦運用繪本、繪畫徵件活動、線上廣播等進行衛教宣導，並於今（112）年推出—「我的PAD 裡有火星人」兒童近視防治影片，旨在透過有趣的故事情節，呼籲家長與孩子一同關心視力健康。

趣味火星探險故事，學習如何保護孩子的視力健康

以生動有趣的虛擬角色「霍小金」為主角，透過他在火星的探險旅程，向小朋友們介紹了保護視力的重要知識，引領家長與小朋友們了解規律就醫、遠視儲備及日常護眼的原則，於112 年10 月5 日起至11 月4 日期間，辦理「我的PAD 裡有火星人」近視防治宣導活動，家長完整觀看影片後，進行相關視力保健知識測驗，答題正確者即可參與抽獎，活動期間吸引8 萬3,855 人次參加。透過影片，家長與孩子可以共同學習正確的護眼知識，並約定適當的3C 產品使用原則。

全方位保護孩子視力，北市衛生局護眼專區好給力

臺北市政府衛生局長期以來致力於兒童視力保健的一環，提高家長和孩子們對視力保健的重視程度，並鼓勵他們建立良好的用眼習慣。衛生局設置高度近視防治專區（網址：https://reurl.cc/QZOv9o），其中「護眼補給站」提供相關視力保健資源，包括：學童近視一百問、派瑞的藏寶圖-視力保健繪本等相關資源，並製作「來點健康事」PodCast 節目（網址：https://reurl.cc/Y0Rg8L），以提高家長對兒童視力健康照護識能，讓我們一起守護下一代的視力。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59908

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