臉上「凸1顆」還會變大！不是腫瘤 醫揪背後真兇：不要抓會傳染
一名58歲男性，近日發現左臉頰有「絲狀淡褐色凸起物」，因其逐漸凸起長大就醫，另一名45歲女性長年於海外工作，數月前也在右臉頰發現「苔癬狀凸起物」就醫，兩人症狀雖有短暫改善，但治療二週後，凸起物又在原位重新長出還逐漸變大，最後發現兩人皆是在皮膚脆弱有縫隙時，剛好接觸到病毒，因此罹患「臉部病毒疣」。
記者張志浩／綜合報導
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，病毒疣是人類乳突病毒感染所造成，不同血清型的人類乳突病毒表現出不同型態的皮膚疣，包括臉部疣、尋常疣、足部疣、扁平疣等。臉部疣外觀呈現絲狀或苔癬狀；尋常疣外觀為往外凸起的棕色、粗糙角化的顆粒或斑塊；足部疣出現在腳底，長太大可能會疼痛紅腫，造成行走不適；扁平疣突起面較平滑、扁平，呈粉膚色，常出現在前額、臉部、前臂和小腿，很常被忽略而延誤治療或誤以為是老人斑。
黃季怡說明，病毒疣是經接觸傳染而來，主要是人與環境，或是人與人接觸時，病毒接觸感染到皮膚表皮，而比較容易長疣的成人，一般而言整體的免疫能力其實都是正常的，只是皮膚脆弱有縫隙時剛好接觸到病毒，病毒趁虛而入。
黃季怡指出，病毒疣是透過接觸傳染，不要刻意摳抓病毒疣，若不小心接觸到疣的病灶，要洗手以防傳染到身體他處或傳染給他人，平時要保持皮膚的完整性，合併有濕疹、汗皰疹、香港腳、富貴手、皮膚乾燥龜裂時，容易有脫屑小破皮，讓病毒透過小傷口伺機而入，所以要積極治療上述合併的皮膚疾病，並可配合使用護手霜或護足霜保養皮膚。
此外，黃季怡提醒，容易反覆感染病毒疣的人，去公共場所如游泳池、溫泉、健身房等，盡量自備拖鞋，避免赤腳直接暴露在公共環境中或共用鞋子、毛巾等物品，手腳接觸公共場所或公共設施之後要用肥皂或洗手乳搓揉清洗。
黃季怡補充，病毒疣雖然症狀一般不明顯，且大多只感染表皮、不會進入體內，不治療有機會自己痊癒，但很容易傳染給別人，且不治療有可能愈長愈多、愈來愈大，因此建議積極治療以免範圍擴大，同時逐漸變大的凸起物也須與其他疾病鑑別診斷，不可輕忽。