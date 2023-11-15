▲GSK 與長庚大學簽訂人才培育合作備忘錄　促進產學共創培育公衛人才

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展現GSK貢獻心力於台灣的公共衛生環境對於此次雙方簽訂MOU，GSK台灣總經理余慧明表示，GSK身為台灣公共衛生的好夥伴，除了以創新的藥物和疫苗保衛台灣民眾的健康，同時也希望能藉由和長庚大學的合作，雙方聯合育才，培育為台灣公共衛生有使命感及未來執行任務的新生代種子，GSK期待合作計畫，可以展現GSK貢獻心力於台灣的公共衛生環境。
余慧明總經理強調，面臨台灣人口老化，未來更多的疾病治療需求，GSK多年來推動的全年齡預防接種觀念，其實也是在為台灣公共衛生挹注支持力量，希望因為疫苗的接種，可以減少台灣醫療體系的支出，同時民眾健康老化。而這次備忘錄簽訂，其中的人才培育，是預防接種觀念之外，另一個GSK為台灣公共衛生挹注的力量。
長庚大學校長湯明哲表示，校方有鑒於企業實習能使學生了解職務需求並進行實務操作，透過體驗職場氛圍以及與第一線工作者交流，有助於未來職涯規劃，並且可於在學期間加強職業所需之軟硬實力。同時，由於學生已於校內接受完整的知識訓練，至企業端實習能夠快速接軌實務工作，提供合作企業優先遴選有潛力的新鮮人、並且給予課程設計的建議，此於學校、企業雙方為共贏局面。
結合雙方資源加強學校教育與產業銜接 打造未來醫藥產業人才庫余慧明表示，GSK以科學科技和人才來共同戰勝疾病，GSK非常重視人才，藥品研發創新 (product pipeline)，也重視醫藥人才庫 (talent pipeline)，這次與長庚大學攜手合作，除了結合雙方資源加強學校教育與產業銜接，也希望能打造未來醫藥產業人才庫。
GSK打造正向、多元和融合的工作環境GSK致力照護員工健康、幸福以及職涯發展，極力打造一個正向、多元和融合的工作環境，藉以吸引人才、留住員工、以及鼓勵同仁，如此也可以對使用我們藥物和疫苗的病患創造更多的健康成果和福祉。GSK希望讓員工茁壯、每個人都能在工作中做自己、感到快樂滿足並持續成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59907
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