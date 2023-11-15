▲噪音也會釀暈眩？醫指4情況，也要避免頭痛發作！

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（圖解說明：噪音使體內交感神經功能旺盛，引起前方前庭動脈及後方前庭動脈管壁收縮，引起橢圓囊、球囊或三半規管發生缺血，出現平衡失調。）
暈眩也跟噪音有關？認識可能的4情況
・頸部肌膜效應
不僅是耳部，人體皮膚、脂肪、肌肉或肌膜，均可接受聲波，特別是頭頸部，這可說明重度聽障者仍可感受到噪音。大量聲波震動，經由頸部脊神經傳入頸部脊髓，向上傳入腦幹，或是經由三叉神經，直接進入腦幹。腦幹處於過度興奮卻失調之狀態，影響到眼球運動之反射系統，眼球難以穩定地追蹤目標景物，投射在視網膜上的影像出現多餘的擾動，形成震動視幻覺（oscillopsia），被大腦解讀成平衡錯覺，感到暈眩。
・耳蝸中階管炎
噪音經由耳部，傳入耳蝸前庭階管，震動中階管，劇烈地擺動柯蒂氏器與基底膜，不僅聽毛細胞受損危及聽力，整個中階管陷入發炎狀態，血管紋分泌出含有大量炎性胜肽的內淋巴液，密度高且黏稠，循環到橢圓囊時，耳石斑浮起，患者以為身體在傾斜；循環到半規管根部時，壺腹內的頂帽浮起，患者以為頭部正在旋轉。耳石掙脫耳石膠後，向上浮起，飄到某一支半規管最上端，患者一轉頭就會暈眩。
待噪音解除，發炎緩解，內淋巴液分泌正常，移位的耳石沉積某一支半規管，或黏在壺腹頂帽上，就會在患者轉頭或改變身體姿勢時，出現眩暈。
・前庭小動脈缺血
噪音使體內交感神經功能旺盛，引起身體末梢動脈管壁收縮，倘若發生於前庭小動脈，橢圓囊、球囊或三半規管發生缺血，功能障礙，出現平衡失調。接著前庭動脈管壁上的三叉神經末梢受到刺激，經由血管疼痛機制，釋放出大量的降血鈣素基因相關胜肽（簡稱CGRP），擴張腦血管，救援前庭小動脈，誘發偏頭痛，稱之為「前庭性偏頭痛」。
・上半規管裂症候群
患者上半規管之上方骨性外殼，因先天性發育就缺損，或慢性發炎而破裂，柔軟的膜性半規管直接暴露於腦部，當噪音傳入時，劇烈地向外膨出、向內凹陷，造成內淋巴液流動，引發眩暈，稱之為圖利奧（Tullio）徵候。
（圖解說明：上圖，噪音使柯締氏器過度擺動，造成耳蝸中階管炎，血管紋分泌出密度較高的內淋巴液。下圖，高密度之內淋巴液循環到前庭及三半規管時，造成橢圓囊耳石斑浮起、半規管內耳石浮起、壺腹內頂帽浮起。上半規管裂會因噪音引發膜性半規管內淋巴液出現多餘的擾動，出現暈眩。）
暈眩族群首要迴避噪音！必要時可接受物理治療！
連續性脈衝性噪音會比持續性噪音更會傷害聽力，也更會引起暈眩，此乃前者有更強的震動。噪音所引發之暈眩，不僅需迴避噪音，還需根據致病機轉，接受肌肉鬆弛劑、副腎皮質素、血管擴張劑或止暈藥物，必要時可接受頸部物理治療或耳石復位術，矯治暈眩，更要避免頭痛發作。
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