▲腸病毒重症最小個案！出生8天就染病　醫師推測傳染源為「同住家人」

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腸病毒疫情雖降但不可輕忽 新增1例重症僅8天大根據疾管署監測資料顯示，上週（11月5－11日）全國腸病毒門急診就診計8,831人次，較前一週（9,593人次）下降7.9%，近期就診人次也呈下降趨勢。
不過，上週國內新增1例感染克沙奇A6型腸病毒併發重症的確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案是住在南部8天大的女嬰，也是今年腸病毒併發重症年齡最小的個案，出生時並沒有什麼異常狀況。
但在10月中旬時，出現四肢抖動的全身性癲癇症狀，除此之外還有呼吸急促、心搏過速、心律不整、活動力下降的情形。收治加護病房住院後，症狀持續並觀察到有疱疹性咽峽炎的表現。
林詠青醫師提到，醫師懷疑應該是感染腸病毒併發重症，故予以通報，經檢驗後確認感染克沙奇A6型腸病毒，所幸腦部MRI、腦波檢查後並無明顯異狀，住院後病況也較穩定，在住院後第9天便轉出加護病房，住院後12天便已康復出院，目前個案活動力、食慾都不錯，健康狀況也都良好。
出生8天就染病 不排除是在嬰兒室家人接觸感染但是，女嬰怎麼會出生後沒過幾天就感染腸病毒呢？林詠青醫師推測，在出生後，曾有同住家人接觸過這名個案，而同住家人在個案發病前後其實也有確診腸病毒，因此不排除是在嬰兒室時因為同住家人接觸，造成女嬰病毒感染。
林詠青醫師表示，雖然腸病毒高峰大多是在每年4－10月之間，但台灣其實一年四季都還是有腸病毒的活動以及感染者的出現，不論是大人、小孩都還是有感染風險，特別是大人感染腸病毒後症狀不是很明顯，沒有特別注意防護可能會因而不小心傳染給家中孩子。
因此，醫師也再次呼籲，若本身有呼吸道症狀，甚至有腸病毒典型症狀者，在接觸小朋友、新生兒之前一定要做好防護措施，藉由更衣、洗手等預防措施避免交叉感染。
疾管署也提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送往醫院治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59912
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