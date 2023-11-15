質疑馬英九下場督軍「全民調」 民進黨：配合中國「令人震驚」
媒體報導，馬英九基金會執行長蕭旭岑赴北京返台後，前總統馬英九就拋出全民調主張，對此，民進黨發言人張志豪今（15）日表示，看來這個天衣無縫的計畫，就是蕭旭岑受命先到北京聽旨，馬英九領旨後照辦，除迅速促成今天藍白合二度政黨協商，馬還下場督軍，要求藍白用「全民調」整合，原來馬辦變買辦？「全民調是中國要、配合程度高，令人感到震驚且不可置信」。
記者陳佩君／台北報導
張志豪說，今天的藍白合協商在馬英九主導下，聽命北京意志。過去一段時間，民進黨不斷提醒國人注意中國介選手段，包含操弄民調、用查稅、調查土地、逼台商表態、阻止台商投資金門、發布惠台措施、共機共艦擾台軍演、禁止台灣產品輸出等，以上這些手段不夠，最終極手段就是北京自己跳下來，要求馬英九聽命領旨照辦，力促藍白用全民調整合。
張志豪痛批，反對中國以任何形式介選，政黨合作應該立基於國家利益，為共同目標及價值路線而合，不應是為一時的選舉算計，也不該受「中共意志」操弄，淪為中國傳聲筒；他強調，藍白合若淪為權位如何分配，誰當正誰當副，還有誰當立法院長，誰當行政院長，顯然是沒有為國家人民的政治利益分贓，「與其藍白合、不如全民合，相信藍白合、不如選擇賴清德」。