《此時此刻》黑馬衝出！劇迷點名最催淚單元：「他」要奪金鐘
Netflix冠軍台劇《此時此刻》10篇愛情故事集合10大天菜，個個好會演，尤其是楊銘威在「完美的躲避球賽」飾演深櫃同志，愛上直男張軒睿，內斂又壓抑的崩潰告白戲逼哭觀眾，紛紛表示期盼「楊銘威奪金鐘」。
記者羅凌筠／綜合報導
張軒睿一看劇本就很心疼楊銘威的角色，另一單元的男主角劉俊謙也非常想挑戰這個人物，對於深櫃議題發酵，楊銘威表示：「第1次詮釋這樣的角色，非常印象深刻，單元名稱也隱喻人生的逃避與面對，我自己非常喜歡這個故事，很開心大家也喜歡。」
笑中帶淚的單元「站一個晚上」，講述聽障外送員劉俊謙與按摩女郎郭雪芙的邂逅，劉俊謙為戲犧牲露屁股又起生理反應，令觀眾讚許「看完立刻搜尋劉俊謙」、「港版阪口健太郎」，他笑回：「謝謝大家的愛護！很開心大家都喜歡，看見這麼好色的我。」
演出第1集單元「戀愛實境秀」的朱軒洋，詮釋純樸男孩「張永」，被讚是「天才型演員」，劇中不論彈吉他還是怒摔杯子都可愛又帥氣，朱軒洋也熱情回應：「謝謝所有一起拍攝時的工作夥伴，永遠難忘過程中的經歷。」
《此時此刻》10大天菜包括朱軒洋、劉俊謙、林柏宏、章廣辰、張軒睿、楊銘威、林哲熹、吳慷仁、修杰楷、曾敬驊，被形容「10集皆是驚喜，猶如一包彩虹糖，每顆顏色口味皆不相同，卻各自有它獨特且迷人的味道」，製作人修杰楷表示很期待已經看過1遍的觀眾可以再多細細品味幾遍，相信每一次的重看都能獲得不一樣的感受。