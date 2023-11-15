▲她罹罕病靠葉克膜維生，終等到大愛肺臟　雙和醫院13小時馬拉松式換肺手術助重獲新生

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肺部逐漸喪失功能 終等到大愛肺臟雙和醫院胸腔外科主治醫師郭光泰主任表示，凃小姐肺部逐漸喪失功能，雖兩年前已登錄肺臟移植等候名單，但一直等候不到合適的器官，今年6月更因嚴重呼吸衰竭住進外科加護病房，得用葉克膜（ECMO）搶救才得以維生，所幸在一個月後等到合適的大愛肺臟。若再晚一些，會相當不樂觀。
專科團隊配合 北醫大體系首件肺臟移植成功案例雙和醫院在接獲通知後，由郭光泰醫師率領的肺移植團隊便立即啟動，進行資訊確認、血液及淋巴球交叉配對等術前準備，並率隊前往取得大愛器官，同日晚間由郭光泰主任主刀及資源整合，直到隔日下午才完成肺臟移植手術，歷時近13小時。不僅為北醫大體系首件肺臟移植成功案例，更是雙和醫院在移植醫學領域上的重要里程碑。
雙和醫院程毅君院長指出，肺臟移植為外科高難度的手術，除捐贈前的篩選、配對等要求不易達成外，因肺臟與支氣管相連，且需長期與外界空氣接觸來進行氣體交換，感染風險大幅提升，其次則是胸腔部位血管錯綜複雜，出血問題、手術時長及術後的照護對醫療團隊都是考驗，需要多專科團隊的緊密配合才能克服難關。
術後照護不得鬆懈 共照團隊助恢復郭光泰主任表示，凃小姐在術前裝葉克膜維生超過一個月，抗凝血劑讓術中、術後出血狀況變得棘手，後續透過雙重血漿換置術（DFPP）才逐漸改善，另外，凃小姐過去的氣胸病史，也讓胸腔沾黏問題更嚴重，本次移植手術不僅歷時長，難度也相當高，就像是超級馬拉松般困難；此外，術後的照護也相當重要，除安排呼吸治療師協助復健外，凃小姐臥床已久，背部、腿部肌肉出現萎縮、無力狀況，協助恢復肌力，進而提升生活品質為接下來的課題，在共照團隊近3個月的支持下，凃小姐行動及呼吸功能逐漸恢復，出院指日可待。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59882
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