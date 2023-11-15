藍白合達共識！18日推正副總統人選 侯友宜笑：沒有不能合作的事
藍白今（15）日進行第二次協商，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席兼總統參選人柯文哲、前總統馬英九經過2小時多的討論後，最後決定由近期社會各界的全民調、加上雙方政黨各一份內參民調決定正副搭配，若在誤差範圍內，就是侯柯配。而侯友宜今日出席三三會例會也強調，藍白協商會議中大家都是平心靜氣面對，週六（11月18日）公布正副總統候選人結果後也一定會尊重，期盼選舉後能團結台灣、團結人民。
記者張志浩／綜合報導
侯友宜指出，在協調過程中，自己都是以平常心看待，期盼結果能符合人民期待，「為了這樣的目標，相信大家都是平心靜氣去看待所有問題」；而針對藍白合共識中，民調不採德國模式，也沒納入政黨支持度，侯友宜則回應，大家都希望彼此釋出善意，政黨合作是為了團結人民和台灣，「只要大家都能夠互相包容、尊重，我相信沒有不能合作的事」。
此外，週六馬英九基金會將公布藍白合正副總統候選人人選，被問及是否有信心成為正選，侯友宜則強調，國人希望能夠政黨輪替，藍白合後的選戰主軸就是「讓國家安全、讓兩岸穩定」，因此無論結果是什麼，國民黨和民眾黨都會並肩作戰，自己也會尊重協商出來的決定。
侯友宜也補充，自己從基層開始奮戰至今43年，除了信守承諾外，就是希望為國家和人民找到新的合作里程碑，「只要是對國家好的事情，我們一定會放下個人，團結在一起。」
針對藍白合作，國民黨和民眾黨今達成六點初步共識。第一，兩黨協商共識，由馬英九前總統、國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家。第二，由民調統計專家檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。第三，雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。第四，11月18日週六上午，由馬英九基金會公布結果。
第五，藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力選總統副總統候選人及兩黨推薦的立法委員候選人，不分區政黨票，由各黨各自努力。第六，在馬前總統見證下，國民黨及民眾黨承諾台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。