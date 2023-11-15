▲中間腹痛、肚臍周圍腹痛？醫指可能原因：未必吃壞肚子！

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王威傑醫師表示，腹部中心、肚臍附近一帶主要器官確實以大腸、小腸為主，出現腹痛時，除了消化不良、飲食不節等引起的腸炎、腸脹氣，以及腸道跑出一塊小空間的憩室炎，但也可能是因疝氣、闌尾炎、主動脈剝離等所引起。
男女都會有的「疝氣」：疝氣常被誤以為是男性特有，甚至以為和性器官有關，事實上男女都可能發生，這是一種器官因腹部壓力，穿透出腹部肌肉原本就有的孔洞所形成的現象。疝氣較常見出現在左下和右下腹，肚臍周圍也有可能，男性的疝氣也可能出現在睪丸。疝氣出現時因臟器穿透出肌肉層，肉眼可見、手可觸摸到腹部凸起一塊，也會出現腹痛。
常被誤認「吃壞肚子」的闌尾炎：大腸最前端的闌尾所引起的闌尾炎，屬於腹部急症，但症狀卻並不明顯，最典型的就是腹痛、食慾不振、噁心想吐，因此常被誤認吃壞肚子。腹痛通常出現在右下腹位置，不過初期的闌尾炎腹痛也可能出現在肚臍周圍。日前就曾有民眾因腹痛難以忍受緊急就醫，原以為是吃壞肚子，但醫師告知是闌尾炎，若再晚些就醫可能有性命之虞。
主動脈剝離：許多人以為主動脈只有在心臟，事實上主動脈出於左心室，行經胸腔、腹腔中間或偏左，是人體動脈主要幹道。主動脈剝離即便是發生在腹部也會有致命危險，發生時會有刺痛、撕裂痛、刀割痛的感受，且常見痛到背後，並且冒冷汗。若以腹部而言，出現腹部刺痛、痛到背後、冒冷汗三種警訊，就得提高警覺。
中間腹痛、肚臍周圍腹痛當下該怎麼辦？如何緩解？
先嘗試減輕腸道負擔：王威傑醫師表示，肚臍周圍的腹部疼痛大多是和大腸、小腸有關，可嘗試先減少進食或禁食4-5小時，看是否能減輕腸道負擔而改善。
疝氣可嘗試這樣改善：若發現腹部凸起一塊、可能是疝氣，可嘗試輕輕按壓將腸道推回去。若推回去便沒問題，但若推不回去就不要硬推，盡早就醫尋求治療，以免遲未妥善處理形成「嵌入式疝氣」卡在肌肉層，時間拖久使腸道壞死、影響生命安全。
可用溫和的方式緩解疼痛：其他方法也可以透過薄荷油等家庭常備用藥緩解疼痛，消炎止痛藥貼布型的會比口服型的更佳，因為範圍較小且局部，相較不會像口服型透過血循影響全身，避免增加腸道或他處負擔。
中間腹痛、肚臍周圍腹痛遲未改善？３情況速就醫！
可能較嚴重，盡早檢查：王威傑醫師表示，當肚臍周圍腹痛時，同時也出現發燒、噁心、嘔吐等症狀，這通常意味著腹痛的原因並不單純，不單僅是一般如簡單的吃壞肚子而腹痛，建議盡早就醫檢查了解原因。
這些族群應盡速就醫：若是無法判對腹痛原因、腹痛無法忍耐，或是腹痛超過７天已達慢性腹痛標準、發燒超過３天，以及有心血管病史、糖尿病、年紀大於80歲者等高危險族群，或是近期曾有過腹腔手術等，這些族群都應盡速就醫。
危險徵兆即刻就醫！如果肚臍周圍的腹痛出現了腹壁僵硬、按壓之後會更加疼痛的反彈疼痛，或是出現冒冷汗、意識不清、脫水、血壓降低、喘、血便、持續性嘔吐等不尋常症狀更應即刻就醫，尤其是腹痛合併痛到後背又冒冷汗，這很有可能是主動脈剝離，務必提高警覺。
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