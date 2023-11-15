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郭昱晴從政！《麻辣鮮師》萬老師紅18年　轉戰購物台創3000萬業績

▲「萬老師」郭昱晴演《麻辣鮮師》長紅18年，轉戰購物台創下3000萬業績。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲「萬老師」郭昱晴演《麻辣鮮師》長紅18年，轉戰購物台創下3000萬業績。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

民進黨今（15）日下午公布不分區立委名單，有「萬老師」封號的女星郭昱晴被列入第12名，屬於名單安全邊緣，郭昱晴出道超過30年，以經典偶像劇《麻辣鮮師》中食古不化的「萬人美」一角為人熟知，堪稱演藝生涯代表作，轉當購物台主持人創下驚人業績，她曾與政二代論及婚嫁，淡出演藝圈後不避諱表態政治立場，與政壇也算是淵源頗深。

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▲53歲郭昱晴保養得宜。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲53歲郭昱晴保養得宜。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲郭昱晴以《麻辣鮮師》「萬人美」老師角色為人熟知。（圖／郭昱晴臉書）
▲郭昱晴政治立場鮮明。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
郭昱晴1990年踏入演藝圈，2000年演出《麻辣鮮師》打開知名度，之後也演出多部台語連續劇，如《甘味人生》、《天之驕女》等，2018年回鍋演出電影《王牌教師 麻辣出擊》，重現「萬老師」角色，能言善道的她也主持綜藝節目，甚至轉換跑道當購物台主持人，曾一個小時創造近3000多萬元珠寶銷售佳績。

▲ 電影《王牌教師麻辣出擊》演員郭昱晴、謝祖武。（圖／記者陳明安攝，2018.03.06）
▲郭昱晴2018年回歸電影《麻辣教師》電影版，右為謝祖武。（圖／記者陳明安攝）
此外，郭昱晴有雙巧手，喜歡手作袖珍藝品，於業界已經是教師等級，感情方面，她和前台北縣長尤清的兒子尤昭文愛情長跑17年，原本小倆口早完成訂婚儀式，2006年卻傳出因為婆媳問題，郭昱晴提出解除婚約的要求，讓這段感情無疾而終，郭昱晴2年後嫁給小6歲從事電商的圈外人林宣廷，育有一子。

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