▲(國泰)更年期怎麼吃？營養師授4招　緩解身心不適、降低「這些」疾病威脅

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更年期身心不適 停經後「這些」疾病風險增隨著年紀增長，卵巢逐漸停止製造女性荷爾蒙，造成月經不規則，在停經前後的這段過渡期間，就是所謂的「更年期」。陳明玉營養師表示，約有3成的婦女會在更年期時產生以下不適症狀：
- 生理方面：發熱、潮紅、盜汗、虛弱、暈眩、胸悶、心悸、陰道乾澀、頻尿、尿失禁等症狀。
- 心理方面：焦慮、煩躁、失眠、恐慌、心情低落、記憶力衰退等現象。
更年期4飲食建議 減輕不適、降低疾病風險所以，更年期婦女更應注意自己的健康。而從飲食著手也可以減少更年期不適、疾病風險，因此陳明玉營養師便提供以下更年期4大飲食建議：
- 適度攝取天然雌激素食物：
- 適度攝取高鈣、維生素D食物：
- 健康飲食，三少一多：
在烹調上也要盡量清淡少油、少鹽，選擇原型食物、多吃蔬果。此外也可以植物蛋白取代動物蛋白質，這樣不但能減少飽和脂肪、膽固醇，還能攝取到植物雌激素、鈣，可以同時降低心血管疾病、骨質疏鬆症風險，並舒緩更年期不適症狀。
- 適量飲用水分：
除了飲食以外，陳明玉營養師也提醒，更年期婦女應規律運動、控制體重，增加骨質密度、強健肌肉，此外不抽菸、不酗酒也很重要，平時也要避免過度飲用咖啡、熬夜等不健康生活形態，並定期健康檢查了解自己的身體狀況。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/268-3-1.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59842
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