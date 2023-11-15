哈根達斯冬季新口味！開心果、栗子塔冰淇淋開賣 冰淇淋火鍋特價
哈根達斯Häagen-Dazs推出2023冬季限定全新口味，以堅果樂園為主題，帶來堅果系列開心果與栗子塔冰淇淋，堅果香氣結合濃郁奶香，開心果冰淇淋的開心果與杏仁碎粒，以及栗子塔冰淇淋裡的餅乾碎，酥脆口感帶來不同層次的體驗。
實習記者曾郁淇／綜合報導
除了冰淇淋，Haagen-Dazs還推出特色飲品「冬季樂園」、「金色年代」，「冬季樂園」是以抹茶及開心果冰淇淋為基底，加入濃縮咖啡與堅果碎粒；「金色年代」則是以栗子塔及巧克力冰淇淋為底，再加入濃縮咖啡與夏威夷果仁碎粒。
說到冬天就是要吃火鍋！越冷吃冰越爽快，還沒試過冰淇淋火鍋的話，6種不同口味冰淇淋裹上溫熱濃郁的巧克力，給你甜點的天花板，喜愛甜食的人一定要試試看，即日起購買冰淇淋火鍋外帶禮盒，1盒現折100元、2盒現折300元。
COLD STONE則於11月3日至12月28日開賣兩款冰淇淋新品，一同迎接耶誕佳節。「耶誕濃黑巧」濃郁巧克力再升級，帶有一點苦甜滋味，再拌入KitKat碎塊與巧克力醬，最後放上一塊生奶油千層派；「耶誕太妃糖」帶著醇厚太妃糖香氣與焦糖風味，太妃風味冰淇淋拌入比利時蓮花焦糖餅與焦糖醬，最後再灑上乾燥的草莓碎粒，口感豐富並增添酸甜滋味。