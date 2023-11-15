許維恩卸貨5個月！證實打排卵針 和王家梁拚二胎：太晚沒體力帶
42歲許維恩前年（2021）11月和王家梁登記結婚，6月喜迎女兒「忒忒」到來。今（15）她和沈玉琳搭檔東森超視談話節目《哈囉 你有事嗎？》舉辦記者會，王家梁特地獻花為老婆加油。許維恩產後5個月，今證實又開始做新的療程、打排卵針，希望可以再拚二寶，期待明年初懷，「我怕我太晚真的沒體力帶」，並透露下一胎希望是男孩。
記者黃盈容／台北報導
許維恩透露自己沒有產後憂鬱的問題，但最近又開始新療程，前幾天才取卵，她抓緊時間，想趁現在體力還行，為女兒添手足作伴，「年紀到了，再不生沒體力帶，第二胎是女兒、兒子都可以，只要有伴就好」。
王家梁日前上傳和女兒玩耍影片，他用毛巾蓋著女兒的頭，引起網友罵聲，認為行為太危險，王家梁趕緊道歉滅火，強調絕對在安全範圍。沈玉琳今也幫忙緩頰，「父母親怎麽可能說會讓小孩陷入危險，我就不相信說那個東西能弄多久，就弄一下來就拿起來了」，要大家別看表面、一張照片、一段影片就大做文章。
沈玉琳覺得每個父母親都有一套自己帶小孩方法，「所以外人也不用去干涉太多，就是很多正義魔人大肆批評，台灣社會就是不缺偽善的人，或許我自己也是」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁