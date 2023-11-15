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台灣之星即將走入歷史　釘子戶淚推9件事「低價吃到飽」真的掰了

▲台灣之星即將走入歷史，有網友在Ptt上發文統整台灣之星9大事件。（圖／公關照片）
▲台灣之星即將走入歷史，有網友在Ptt上發文統整台灣之星9大事件。（圖／公關照片）

記者周淑萍/綜合報導

台灣大哥大與台灣之星兩家的「台台併」合併基準日在12月1日，近期有不少台灣之星的低資費的終身用戶趕在合併案之前，發出不少「緬懷文」，有神人統整台灣之星9大事件，該文引發網友熱議，同時釣出不少終生合約的「釘子戶」淚推，其中，最讓人有感的應該就是「低價吃到飽」真的走入歷史了！

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「台台併」倒數計時，台灣之星即將走入歷史，Ptt上有網友分享了台灣之星在電信產業上的9大貢獻：

1、台星推出599 4G吃到飽，迫使三大電信推出4G吃到飽方案。

2、 首創市話、網外2元分，迫使三大電信放棄6元分通案跟上低價通話熱潮。

3、 首創21Mbsp低價限速吃到飽，使消費者有更合宜資費方案選擇。

4、 設計1Mbps/3Mbps/10Mbps吃到飽合理收費，讓不同用途皆有選擇。

5、 設計用多少付多少0元方案、自由配、流量無限遞延等創新資費。

6、 開發網路門市返利單門號優惠。

7、 首創電信業雙11超有感優惠，逼出LM 111、亞太11等神案。

8、 引領終身優惠熱潮

9、 5G付出高額競標金讓自己撐不住，國庫大進帳，用戶權益不影響。

▲台灣之星官網。（圖／翻攝官網）
▲台灣之星提早棄守，今年雙11就沒有相關優惠推出，目前官網公告合併後相關的用戶權益。（圖／翻攝官網）
此文一出，釣出了不少終生合約的「釘子戶」淚謝，因台灣之星的低價吃飽方案，省下不少資費，三年就可以換一台iPhone。此外，剛過的雙11大戰，今年台灣之星直接棄權，更是讓網友忍不住發言「懷念台星的雙11跟雙12」、「雙11端真牛肉」。更有神人換算，台星188方案，2017~2018的資費方案，從21Mbsp直升不限速，再送100分通話，1分1元，現在約等同699等級。

台灣之星種種的低價優惠，讓大批用戶盛讚是「學生救星」、「平民佛祖」、「市場破壞者」、「砍價大戰大功臣」，更有人感性回應「永遠都是我回憶中最亮的那顆星」。但少部份用過的台灣之星的網友對於訊號不買單，認為收訊為王，訊號不佳的情況下，即便再便宜都還是退掉了。

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