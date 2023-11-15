台灣之星即將走入歷史　釘子戶淚推9件事「低價吃到飽」真的掰了

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1、台星推出599 4G吃到飽，迫使三大電信推出4G吃到飽方案。
2、 首創市話、網外2元分，迫使三大電信放棄6元分通案跟上低價通話熱潮。
3、 首創21Mbsp低價限速吃到飽，使消費者有更合宜資費方案選擇。
4、 設計1Mbps/3Mbps/10Mbps吃到飽合理收費，讓不同用途皆有選擇。
5、 設計用多少付多少0元方案、自由配、流量無限遞延等創新資費。
6、 開發網路門市返利單門號優惠。
7、 首創電信業雙11超有感優惠，逼出LM 111、亞太11等神案。
8、 引領終身優惠熱潮
9、 5G付出高額競標金讓自己撐不住，國庫大進帳，用戶權益不影響。
此文一出，釣出了不少終生合約的「釘子戶」淚謝，因台灣之星的低價吃飽方案，省下不少資費，三年就可以換一台iPhone。此外，剛過的雙11大戰，今年台灣之星直接棄權，更是讓網友忍不住發言「懷念台星的雙11跟雙12」、「雙11端真牛肉」。更有神人換算，台星188方案，2017~2018的資費方案，從21Mbsp直升不限速，再送100分通話，1分1元，現在約等同699等級。
台灣之星種種的低價優惠，讓大批用戶盛讚是「學生救星」、「平民佛祖」、「市場破壞者」、「砍價大戰大功臣」，更有人感性回應「永遠都是我回憶中最亮的那顆星」。但少部份用過的台灣之星的網友對於訊號不買單，認為收訊為王，訊號不佳的情況下，即便再便宜都還是退掉了。