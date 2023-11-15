Airbnb也跟上AI熱！花近2億美元收購AI新創公司 開發AI禮賓服務
美國知名旅宿平台業者Airbnb，近日傳出完成2019年上市以來首次的企業併購，以將近2億美元的價格買下人工智慧（AI）新創公司Gameplanner.AI，有望加速Airbnb在AI項目上的建置與發展。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，Gameplanner.AI自2020年成立以來一直處於「隱密模式（stealth mode）」，在公眾視線之外運營，選擇隱密模式的新創企業通常是為了保護智慧財產權或避免遭受干擾分心。Gameplanner.AI由「Siri」創始人之一的切爾（Adam Cheyer）共同創立，切爾曾與賈伯斯（Steve Jobs）共事，在Gameplanner.AI之前創立過Viv Labs，該實驗室後來成為打造三星語音助理服務Bixby的基礎。
Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）表示，生成式AI將從根本上改變Airbnb的平台，由AI打造的「旅行禮賓服務」可以隨著時間更加了解用戶，改善其旅遊體驗，並替用戶媒合更合適的房間。
截至今年9月底，Airbnb擁有110億美元的現金和流動資產。完成2019年以來首次的企業併購後，華爾街正在關注這是否意味Airbnb的經營策略正在改變，這可能有助於讓Airbnb成為市場上更具吸引力的收購標的。