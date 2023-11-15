評藍白合　游盈隆：侯柯接近完美互補性、擁強大且可怕支持力

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游盈隆說，首先根據共識，可以合理推測「侯友宜為正，柯文哲為副」已成定局。因為當現階段台灣多數選民樂見藍白合，只要侯柯像連體嬰合在一起，誰正誰負不會太在意，因此絕無可禮讓3%的空間。當柯文哲同意讓3個百分點時，必然已有退居副手，不再當領頭羊的覺悟和意願。至於民調一路領先的柯為什麼會做出這麼出人意表的退讓，當事人有必要向社會講清楚說明白，必須有好理由，否則必將引起支持者與社會強烈的質疑和批判。
第二，不論柯侯配或侯柯配，一旦結盟，就等於一個完美政治風暴成形，或說是一個超級強烈颱風，將對賴清德和民進黨的執政地位將帶來極嚴重的威脅。道理很簡單，根據過去11個月的民意調查，賴清德和侯友宜的社會支持基礎雷同，雖然3月以來賴的社會支持規模逐漸遠大於侯。
游盈隆舉例，很長一段時間，50歲以上選民，賴與侯聯合壟斷近7成，柯只能獲得低於2成的支持；同時當柯在40歲以下選民中，獨佔4成以上支持時，賴侯獲得的支持相對較少。從這個角度看，侯柯配成形意味可以貫穿整個年齡層直達70歲，接近完美的互補性，擁有強大且可怕的社會支持力量，但柯大量年輕支持者是否買單，是否能接受國民黨和侯友宜值得觀察。
第三，侯柯配氣勢一旦起來，可能嚴重衝擊2024立委選情。自2012年開始，台灣總統與立委合在一起選，總統氣勢強弱往往是決定立委席次的關鍵因素，所謂的「燕尾服效應」，這造成所謂「母雞帶小雞」與「贏者全拿」的現象。2012、2016、2020藍綠完全執政，就是有力的證據。
第四，面對來勢洶洶的侯柯配，賴蕭配擋得住嗎？根據最新幾份公布或沒公布的民調，侯柯配都贏賴蕭配5到10個百分點，情況看來並不妙。賴陣營必須嚴正以對。
最後游盈隆說，突如其來的政黨協商，不到2小時就成共識，藍白合成形，侯柯配呼之欲出，打亂了2024總統與立委選情，超高效率令人驚奇是什麼因素與力量，讓本來就不被看好的藍白合急轉直下，已成全民的疑惑。
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