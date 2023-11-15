國小女老師性侵小六男學童9次！還懷孕誕下1子 一審判刑17年半
桃園徐姓國小女老師利用當六年級班導機會，對班上1名未滿14歲男童下毒手，趁著午休、課間空檔叫男童前往教室內休息室中，與其發生9次性關係，最終徐姓女老師還懷孕產下1子；桃園地院日前審結，依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書指出，2020年年間，徐姓國小女老師擔任5、6年級班導師，竟於2月25日上午電腦課堂間，在班級教室內的教學準備室（休息室）中，無視男童反抗，強行性侵他得逞，後續在2月25日至6月23日期間，利用課堂間、午休時間等共性侵男童9次，還在同年5月懷孕並產下1子；全案因男童父親發現後報警，女老師被桃園地檢署依妨害性自主罪嫌起訴。
桃園地方法院審理時，徐姓老師辯稱僅和男童發生性交一次，且是遭男童強迫，因此才會懷孕，而男童則坦承有過幾次因為生理上「想要舒服」，或是感覺喜歡老師等，並未拒絕女老師，但其他次都有明確向女老師表達不願意、不想要。
桃園地方法院審理後認為，女老師身為男童班導師，本應盡為人師表的義務，竟為滿足性慾對男童強制性交，對於男童身心健全及人格發展均生不良影響，更可能造成家長對於學校教育的不信任，9日依對未滿14歲之男子強制性交罪，判女老師有期徒刑17年6月，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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