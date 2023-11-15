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新南向成果發表力邀七國買家交流　助攻業者掌握商機

▲經濟部國際貿易署攜手商業發展研究院，力邀買家來台，打造「D2B」（Direct To Buyers，直接對應買家）的經貿模式。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲經濟部國際貿易署攜手商業發展研究院，力邀買家來台，打造「D2B」（Direct To Buyers，直接對應買家）的經貿模式。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／綜合報導

「新基地、新領域Southbound New Ground」新南向市場出口實戰論壇於14日登場，由經濟部國際貿易署舉辦，會中展示今年於新南向市場拓銷成果，並邀請來自菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印尼及印度等產業專家，為我國業者帶來當地最新產業趨勢及實務經驗，吸引現場及線上超過1,500位人次參與。

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新南向國家為我國重要出口市場，並自2016年新南向政策推動以來，在政府與民間共同努力下，我國與新南向國家貿易總額已自2016年的958億美元，成長至2022年的1,803億美元，成長幅度高達9成；出口方面，我國對新南向國家出口金額亦從2016年的592億美元，成長至2022年的969億美元，成長幅度超過6成，皆顯示我國在推動與新南向國家貿易發展上的效益已逐步浮現，並與新南向經貿夥伴建立比以往更堅實的合作關係。

▲商業發展研究院董事長許添財於會中表示，透過跨國策略聯盟，促進買賣雙方的互動，結合賣方的創新技術和製造能力，創造共贏成果。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲商業發展研究院董事長許添財於會中表示，透過跨國策略聯盟，促進買賣雙方的互動，結合賣方的創新技術和製造能力，創造共贏成果。（圖／記者陳美嘉翻攝）
為爭取新南向市場商機，貿易署特委託財團法人商業發展研究院，運用創新行銷模式輔導國內業者，包括採用數位模式即時互動，或透過市場調查掌握當地重點產業與環境，以及籌組團隊前往新南向國家參訪等；今年並以食品科技、智慧農業、醫療科技、循環經濟、智慧能源等五大主題，共協助300家次企業開拓新南向商機。

商業發展研究院董事長許添財表示，由商研院規劃的「產業智慧解決方案聯盟」，目的是要透過跨國性的策略聯盟，促進買賣雙方的互動，除了由買方提出在地的需求與資源，並結合賣方的創新技術和製造能力，加以雙方持續溝通及優化，以能為應用市場提供更有效且具更高價值的解決方案，創造共榮共贏的經貿成果。

例如新加坡在2030綠色計畫引領下，牽動交通運具的電動化，也促使我國的起而行綠能股份有限公司與當地電動摩托車製造商Charged Asia合作，導入快速充電解決方案，協助建置智慧交通環境等。

發表會除了分享成果，並邀請來自新南向國家產業公協會及買主以在地觀點分析產業趨勢，以及期待臺灣業者提供的解決方案。包括印尼食品飲料製造協會說明「印尼4.0」政策將食品飲料列為重點發展產業，並引領當地食品加工業者朝自動化轉型發展等。欲瞭解更多新南向市場商情資訊，可於「新興市場情報誌網站」查詢，隨時掌握最新訊息。 

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