新南向成果發表力邀七國買家交流　助攻業者掌握商機

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為爭取新南向市場商機，貿易署特委託財團法人商業發展研究院，運用創新行銷模式輔導國內業者，包括採用數位模式即時互動，或透過市場調查掌握當地重點產業與環境，以及籌組團隊前往新南向國家參訪等；今年並以食品科技、智慧農業、醫療科技、循環經濟、智慧能源等五大主題，共協助300家次企業開拓新南向商機。
商業發展研究院董事長許添財表示，由商研院規劃的「產業智慧解決方案聯盟」，目的是要透過跨國性的策略聯盟，促進買賣雙方的互動，除了由買方提出在地的需求與資源，並結合賣方的創新技術和製造能力，加以雙方持續溝通及優化，以能為應用市場提供更有效且具更高價值的解決方案，創造共榮共贏的經貿成果。
例如新加坡在2030綠色計畫引領下，牽動交通運具的電動化，也促使我國的起而行綠能股份有限公司與當地電動摩托車製造商Charged Asia合作，導入快速充電解決方案，協助建置智慧交通環境等。
發表會除了分享成果，並邀請來自新南向國家產業公協會及買主以在地觀點分析產業趨勢，以及期待臺灣業者提供的解決方案。包括印尼食品飲料製造協會說明「印尼4.0」政策將食品飲料列為重點發展產業，並引領當地食品加工業者朝自動化轉型發展等。欲瞭解更多新南向市場商情資訊，可於「新興市場情報誌網站」查詢，隨時掌握最新訊息。