▲剖腹產同時切除卵巢　英國4名婦女接受突破性「二合一手術」

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遺傳基因BRCA1與BRCA2 卵巢癌、乳癌高風險裘莉2013年投書《紐約時報》「我的醫療抉擇（My medical choice）」文中提到，她母親56歲時因癌症過世，後來知道自己帶有缺陷的BRCA1基因，有87％罹患乳癌、50％罹患卵巢癌的機率，為了不讓孩子因癌症失去媽媽，她選擇預防性切除手術。
• 一般女性約2％會在80歲前罹患卵巢癌。
• 帶有BRCA2基因者，11－25％會在80歲前患上卵巢癌。
• 帶有BRCA1基因者，高達36－53％人將在80歲時患上卵巢癌。
資料來源：麥克米倫癌症援助組織（Macmillan Cancer Support）
美國卵巢癌研究聯盟（OCRA）發布的最新指南中建議，即使是卵巢癌低風險的女性，如果已經生完孩子，並且計劃進行其他的婦科手術（如：子宮切除術、輸卵管結紮術、囊腫、子宮內膜異位症），建議同時切除輸卵管，以大幅降低罹患卵巢癌的機率。
二合一手術：剖腹產＋卵巢輸卵管切除手術根據BBC（英國廣播公司）報導，近年倫敦大學學院醫院（University College Hospital；UCH）進行4例突破性的「二合一手術」，過程一切順利。遺傳性婦科癌症專家、婦產科顧問醫師亞當羅森塔爾（Adam Rosenthal）負責執刀，他表示醫學雜誌上從未報導過這種同步進行的手術，具有里程碑意義。
專家表示，「二合一手術」並非草率決定，因為切除卵巢會讓女性提早進入更年期，而且由於懷孕期間身體劇變，在剖腹產時進行其他手術還可能面臨更多失血的風險。預防性的「卵巢輸卵管切除手術」通常是獨立進行，但與剖腹產同時進行的二合一手術，可以降低女性焦慮等待的時間。
羅森塔爾說明手術過程：「我們將子宮頂部從腹部提出，將輸卵管和卵巢從腹部切口中取出，以便於執行手術。唯一要注意的問題是，血管在懷孕期間會變得大，因此必須格外小心，避免損壞它們。我們非常小心地結紮或燒灼它們。」
來自倫敦的45歲萊爾羅德里格斯李（Laire Rodrigues Lee），是接受此項手術的4位產婦之一。手術流程大約耗時1個小時，她接受了脊髓麻醉（半身麻醉），整個過程中人都是清醒的，但不會感覺疼痛。她於41歲、2019年接受了手術，生下第二胎兒子時同時切除卵巢和輸卵管，「醫護人員把孩子交給我，我擁抱了他，我想那是在下一個手術開始之前。然後我把孩子交給我丈夫，醫師便開始了第二階段的手術。」
產婦省卻二度手術之苦 也免除罹癌恐懼另一位產婦克萊兒（Claire）坦言，她在36歲時發現自己帶有家族遺傳的BRCA2基因變異，罹患卵巢癌的風險比一般女性高，而且高達50％的機率會遺傳給孩子，「我才剛結婚，以為人生一切都會很美好，沒想到得知基因變異，宛如晴天霹靂，這太可怕了，我開始思考該怎麼辦。帶有這個基因，代表妳患癌症的風險更高。」
因此，克萊兒生產後，希望儘快進行預防性卵巢輸卵管切除手術以降低風險，「我在網路上搜尋產後多久可以進行手術，然後我發現了二合一手術，我想知道我能否進行這項合併手術。」
「它讓我不必接受兩次手術……也省去了擔心罹患卵巢癌的恐懼。」克萊兒分享接受二合一手術的心路歷程，她透過剖腹產生下了女兒，並表示術後的康復和經歷，與生第一胎兒子時沒什麼不同，「這可能是我做出的最好的決定，因為我不必花更多時間離開我的孩子來進行另一次手術。當我可以一次完成所有手術並且痊癒，為什麼還要經歷兩次手術？」
由於帶有遺傳基因的罹癌機率高出一般女性，克萊兒希望當孩子長大後，能夠決定是否進行基因檢測，「我殷切期盼孩子沒有變異基因，就算有，好在他們仍有選擇是否接受手術治療的機會。」
英國婦科癌症慈善機構The Eve Appeal致力於提高大眾對於婦科癌症的認知，執行長雅典娜蘭尼索斯（Athena Lamnisos）表示，這些手術案例傳遞了強而有力的故事，說明預防性切除手術可以為卵巢癌高危險群女性帶來的益處。
原文出處：Pioneering operation combines cancer surgery and Caesarean
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59835
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