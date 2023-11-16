英政府送非法移民到盧安達計畫　遭最高法院駁回

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國最高法院今天駁回將非法移民送往非洲國家盧安達這項具爭議的政府計畫，並維持下級法院的裁決，即此計畫屬非法，這對首相蘇納克（Rishi Sunak）來說為一大挫折。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，英國最高法院的5名法官一致贊同上訴法院法官，認為這項政策不符合英國根據國際條約所承擔的義務。在長達56頁的裁決書中，法官同意下級法院6月的裁決，即盧安達恐強迫尋求庇護者和難民回到他們可能面臨迫害的國家。蘇納克所屬執政保守黨堅稱，這項計畫對於減少乘小船穿越英吉利海峽的「非法」移民至關重要，這將成為下次大選中的核心爭議。英國去年4月與盧安達簽署協議，將無證移民送往盧安達的臨時庇護中心安置，但這項裁決使協議作廢，並且似乎讓蘇納克的移民政策瓦解，也將擴大保守黨內支持更大膽行動的右派議員與溫和派之間的分歧。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1121115英國親中前首相卡麥隆回鍋任外長！蘇納克：對中政策不會改變卡麥隆「戲劇性回鍋」英國外相！分析：蘇納克恐惹怒黨內激進右派英國內閣重大改組！內政大臣遭開除 親中前首相卡麥隆回鍋任外長英國客機飛一半驚覺「窗戶玻璃不見」！乘客喊又吵又冷 緊急返航