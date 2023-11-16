美聯MVP非大谷翔平莫屬！大聯盟從沒人辦到 空前紀錄僅自己能破
「美聯年度MVP非大谷翔平莫屬。」 《FOX Sports》分析師Ben Verlander說。今年大聯盟美聯MVP競爭的目光焦點幾乎全在大谷翔平身上，雖然候選名單還包括遊騎兵的Corey Seager和Marcus Semien，但大谷還是MVP最大熱門，有機會寫下大聯盟史無前例紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平在球季尾聲因右側腹斜肌和手肘關係，缺席最後25場比賽，但Seager今年例行賽出賽也只有119場，至於Semien則是全勤出賽，儘管如此，大谷在WAR排名中依舊是美聯第一，Verlander表示：「如果Seager打滿162場且保持相同成績，情況也許有所不同，但即便這樣，他們依舊無法與大谷比較。」
就大谷而言，今年賽季他23場先發出賽，繳出10勝5敗、防禦率3.14、167次三振成績，光是從打擊數據來看，大谷就將贏得MVP，加上投手的成績後，再次證明了「美聯MVP非大谷翔平莫屬」。
如果大谷今年再度拿下全票MVP，將成為大聯盟史上第一人，兩度全票獲選年度MVP的球員，這是大聯盟超過百年歷史上，還沒有人能達成的壯舉，而且這也將是大谷繼2021年之後第二度拿下美聯MVP。
雖然大谷今年取得壓制性的成績，但這一年中仍留下許多遺憾，Verlander指出，「他打擊率超過3成、OPS也超過1.000，防禦率維持在3初頭，擊出44支全壘打，甚至有機會挑戰60轟，這樣的成績無疑是非常難以想像的，今年本該是他的生涯年，遺憾的是球季尾聲遭遇傷病問題。」