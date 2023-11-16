今10:00開賣！虎航促銷飛日韓澳「899元起」 必搶高雄東京原因曝
台灣虎航推出「給自己的年假提案」的「WOW促銷」活動，促銷期間為今（16）日起至明（17）日 ，僅有2日可搶促銷機票，可預訂旅行日期為即日起至2024年2月29日，幾乎大部分航線都有，最低為高雄/台中飛澳門，單程未稅價格899元起，且虎航也宣告增加高雄飛東京成田機場班次。另外華航則與黑沃咖啡合作，即日起到11月30日前，黑沃咖啡台灣門市消費滿200元可抽獎，有機會抽中華航吉隆坡/檳城來回機票各一張。
記者葉盛耀/綜合報導
虎航此次推出的促銷機票針對年假、聖誕假期等時段。飛往日、韓、泰、越、澳等大部分航線預計都有促銷票價，像是台北-羽田2,099起、台北-大阪2,099起、台北-福岡1,999起；台北-仁川1,699起、台北-釜山1,699起、台北-大邱1,499起；台北-曼谷1,799起；台北- 峴港1,799起；台中/高雄–澳門899起、台北–澳門999起。以上皆為單程未稅價。
活動與之前的促銷同樣僅有兩天，今（16）日10:00起開搶，到明（17）日23:59止，可預訂的搭乘日期為即日起到至2024年2月29日。其中最值得注意的是，台灣虎航也宣告增開高雄飛東京航線的班次，2024年1月1日～2024年03月30日每周2/4/6/7增飛四班，IT282 高雄-東京時間為10：40-15：00、IT283 東京-高雄16：00-19：40。因為是新增開的班次，普遍被預期能搶到低價機票的機會更大。
另外，華航則與黑沃咖啡推出合作，即日起到11月30日前，於黑沃咖啡台灣門市，消費滿200元，可參加抽獎，頭獎為華航吉隆坡/檳城來回機票各一張。另外憑2023年11月馬來西亞至台灣機票，11月底前可在黑沃咖啡享有總統專機御用咖啡（黑-冠軍美式咖啡）買一送一；馬來西亞機票(吉隆坡或檳城)可前往馬來西亞門市，享有黑沃冠軍美式/拿鐵買一送一(限相同品項/冰熱/尺寸)。