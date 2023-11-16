華航10度蟬聯企業永續獎　首獲台灣十大永續典範企業獎

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華航表示，為國際航空產業永續先驅者，持續為國內外各領域企業樹立標竿，永續發展成績也不斷突破自我，擁有最健全的企業環境暨能源風險管理機制，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告書、企業森林暨生物多樣性保育承諾，也連續兩年響應天合聯盟「永續飛行挑戰」，今年「永續示範航班」更實現台灣首度添加永續航空燃油 ( SAF ) 載客飛行的創舉，結合環保旅程（ECO Travel）為全航機客貨運進行碳中和，以行動支持全球再生能源發展及轉型，積極落實淨零碳飛行；A321neo 全機隊交機飛渡作業也添加 10 % 永續航空燃油，向 2050 年淨零碳排放再邁一大步。
華航強調，秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，舉辦淨灘、植樹、志工教學、體育營隊等公益環保活動，也持續關懷弱勢與長者及扶植台灣運動健將；今年更邀請原聲合唱團及家扶基金會孩童參與公益機師體驗營，實際走訪模擬駕駛艙學習航空知識，進一步探索自己的未來，以實際行動為社會注入暖流。
華航永續亮眼表現放眼全球，連續7年榮獲「道瓊永續指數 DJSI」新興市場成分股，2022年更名列全球航空產業第一名，也7度入選富時永續指數系列成分股（FTSE4Good Index Series），更獲得2023 年S&P Global永續年鑑前 1% 最高殊榮，另也獲頒國家永續發展獎、國家企業環保獎巨擘獎等榮譽。