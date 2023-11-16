真有進展！拜習會落幕 雙方同意重啟軍事溝通管道、打擊芬太尼
眾所矚目的拜習會於美西時間15日上午登場，在經過2.5小時左右的談話後結束。據外媒報導指出，在會談過後，中國國家主席習近平以及美國總統拜登都同意恢復軍事溝通管道，並且協議打擊困擾美國已久的合成鴉片藥物「芬太尼」（Fentanyl）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《CNN》、《新華社》報導，在歷經長達數小時的會談後，美中雙方同意恢復高層軍事溝通管道，並就打擊芬太尼進行合作。《新華社》消息指出，兩國領導人同意在「平等和尊重」的基礎上恢復兩國高層往來、美中國防部工作會晤、美中海上軍事安全磋商機制，並啟動美中兩國戰區領導人會談。
另外，雙方也同意成立美中禁毒合作工作組，進行禁毒合作，並建立人工智慧政府間對話。雙方也承諾在明年初大幅增加航班，擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商等領域的交流。
一名美國美國高級官員向《CNN》證實此事，並表示，中國同意追查生產芬太尼的公司，美方也將密切關注中方是否履行承諾。
先前美國政府官員曾表示，中方在過去幾個月裡，一直「不願」重新建立雙方的軍事聯繫。而美方非常看重重建軍事聯繫，不僅是拜登，國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），在每一次與中國進行對話時，都會提出相關問題，並強調重新開放通道「至關重要」。