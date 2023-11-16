《蜘蛛夫人》預告曝光！「格雷女」攜手性感女星　對抗神祕反派

自從去年釋出選角消息後，電影《蜘蛛夫人》保密到家的消息，引起粉絲在網路上的熱烈討論，大家引頸期盼的首支預告片終於於昨（15）日曝光，再度引爆對各個角色特殊能力以及故事時間線的推測討論。《蜘蛛夫人》網羅人氣女星「格雷女」達珂塔強生，與《高校十八禁》性感新星席德妮史威尼聯手拯救世界，這也是達珂塔強生睽違多年後再度回歸好萊塢商業大作。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《蜘蛛夫人》由《漫威捍衛者聯盟》以及紅遍全世界的英國影集，《醜聞真相》的導演S. J. 克拉克森執導。達珂塔強生近年來演技不斷進步的她在《窒息》以及《消失的女兒》中獲得一致的好評，她也表示超級興奮能夠飾演這位話題超級英雄。同樣也是首次擔綱超英電影的席德妮史威尼，更提到當她獲知得到「蜘蛛女」這個角色時，她簡直嚇壞了，並且直接跑到漫畫店裡把所有提到蜘蛛女的漫畫都買回家了。對於近期觀眾對漫威電影的疲乏，她也表示完全不擔心，《蜘蛛夫人》是一部與眾不同的超級英雄電影，絕對超出大家的想像！▲「格雷女」達珂塔強生主演電影《蜘蛛夫人》，首支預告曝光。（圖／索尼影業提供）在昨日曝光的首支預告中，飾演凱西的達珂塔強生偶然發現她有預知未來的能力，能夠看到即將到來的致命危機，這也將大大改變她原本擔任救護車急救員的生活。不管是在餐廳外還是地鐵站中看到的幻象，都有一位身穿全黑戰服的神秘人物，在追殺她與另外三位女孩夥伴，困惑的凱西必須搞清楚她們之間的複雜關係，並且帶領三位女孩對抗未知的強大反派。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 IU生日穿仙女裝跑趴！同場「緋紅女巫」、「格雷女」比美雷／《The Marvels驚奇隊長2》片尾2彩蛋！漫威、X戰警宇宙串聯Jennie加入漫威宇宙？超級英雄角色曝光 YG娛樂正式回應了郭昱晴曾相戀尤清兒子17年！準婆婆阻撓結不成婚 她痛揭情變內幕