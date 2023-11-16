離「31字頭」近了 新台幣早盤再升快1角衝上32.018元
美國10月通膨數據及零售銷售下降，增加美國經濟軟著陸的希望，美元指數回升，10年期美債殖利率反彈，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，日圓重回151價位，不過，台北股、匯市今（16）日持續走揚，新台幣兌美元早盤再升破32.1元，一度來到32.018元，升值9分，距離「31字頭」只差一小步。
記者顏真真／台北報導
美國通膨降溫，提高市場對美國聯準會（Fed）已結束升息循環的預期，但美國新公布的10月零售銷售降幅低於預期，也提醒投資人聯準會降息的具體時點仍有未知數，美債殖利率和美元連袂止跌回升之際，美元指數從低點103.98低點反彈回升至104.41附近。
至於亞洲主要貨幣兌美元在經歷前一交易日大反攻後，今日早盤呈現偏弱格局，其中日圓重返151價位，一度來到151.37兌1美元，韓元也拉回至1300之上，來到1307.50兌1美元，離岸人民幣兌美元也從7.253拉回至7.2622價位。
不過，新台幣兌美元前一交易日升幅不若韓元及人民幣大，今日早盤新台幣持續升值，並向32元整數關卡靠攏。新台幣兌美元今日早盤一開盤就升破32.1元，以32.08、升值2.8分開出，在台股走揚之下，進一步衝上32.018元、升值9分。