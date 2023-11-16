獨／美國新生兒梅毒拉警報！台灣多起極可能個案　醫憂風險醞釀中

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據美國CDC發布的警訊，該國2022年有超過3700名新生兒感染梅毒個案出現，數量達到2012年的10倍以上，反映了該國育齡婦女梅毒總體個案數應也出現增加情況，可能與孕期間未能落實產檢措施、及早予以篩檢與治療有關，且若落實孕期篩檢與治療，可預防88%的新生兒梅毒感染。
疾管署說明，新生兒可能會因為媽媽得到梅毒，若媽媽懷孕初期未接受適當治療，梅毒螺旋菌可透過胎盤傳染給胎兒，造成新生兒感染「先天性梅毒」，而大部份梅毒母子垂直傳染發生於妊娠20週以後，但亦有例外，感染嚴重者，甚至會導致胎兒早產、或新生兒死亡。
📍台灣出現多起極可能個案
對於台灣目前的先天性梅毒個案情況，疾管署副署長曾淑慧指出，目前台灣並未監測到先天性梅毒個案數較往年增加的情況，而歷年來，先天性梅毒也多僅有零星個案，如2016、2017年各1例，2019、2020年各2例，2021年僅1例，2018則無，2023年至今僅有1例，但另有其他先天性梅毒極可能案例通報。
林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲指出，林口長庚前陣子就有接到一起新生兒梅毒個案，該位個案為早產兒、出生時健康狀況就不太良好，經抽血檢查後，發現其發炎指數較高，後來確診先天性梅毒，雖經醫院救治，但仍不幸離世，該位個案的媽媽相對年輕，且並未規則產檢，可能因此錯過了防治時機。
此外，邱政洵表示，林口長庚另有一例個案，該為個案在2次產檢中、檢驗梅毒均為陰性，但個案一出生就有出現起疹子的狀況，家長四處求醫都無法確認病因，一直到林口長庚就診才懷疑是先天性梅毒，當時個案的肝功能已經出現異常、骨頭也有變化，但經治療，目前恢復狀況不錯。
📍醫籲注意新生兒梅毒風險
對於近期出現多起先天性梅毒確診個案與極可能個案，江明洲說，其實先天性梅毒個案在這個年代比較少見到，他不能斷言今年是否確有增加趨勢，但如果媽媽有規則產檢、落實檢驗，在確診後經過適當的抗生素治療，且持續時間足夠，小朋友的風險通常比較低。
江明洲提到，新生兒梅毒的治療與成人無異，主力都是「盤尼西林」等抗生素藥物，如果媽媽在產檢期間就有發現梅毒感染，小朋友出生後還是會抽血追蹤到1歲前，即使沒有出生前病史，也會特別留意有無特殊表現，雖台灣尚未出現類似美國的警訊，但一般育齡衛教仍要持續進行。
邱政洵則認為，梅毒的症狀表現通常沒有特異性，而目前全世界的先天性梅毒個案多有增加趨勢，台灣又在短時間內就出現2起先天性梅毒相關個案，若沒有媽媽感染、就不會有先天性梅毒，因此除新生兒的梅毒問題外，成人的梅毒感染潛在風險更不用說，仍有必要對於新生兒與成人梅毒防治予以關注。