▲科技業、醫界屢傳過勞憾事　名中醫傳授「養肝不爆肝」秘訣 

我是廣告 請繼續往下閱讀
上班族工作壓力大 肝過勞導致疲勞與遲鈍肝臟肩負著人體解毒、新陳代謝等重要工作。上班族長期暴露在工作壓力中，若沒有充分休息，肝不好會造成疲勞與遲鈍，導致工作壓力惡性循環。肝臟內部沒有神經，即使發炎也不會疼痛，等到出現不適症狀就嚴重了！
李深浦說明，肝過勞會讓人累到眼睛睜不開、事情想不起來、全身體力耗盡，此時就是警訊，務必要充分休息。呼籲民眾，工作賺錢是為了生活，有健康才有快樂，若沒有健康，賺錢再拿去買藥並非好事，因此要慎選真正對人有益的保健方式。
▲深浦中醫診所院長李深浦
每天看上百位病人 中醫如何養肝不爆肝？83歲的李深浦行醫多年，自有一套秘訣養肝不爆肝，耄耋之年仍然活躍於職場醫界。他認為，許多民眾即使已處理完事情，腦子仍然忙著運轉，腦袋重複工作都是多餘的煩惱。呼籲民眾忙完之餘，學習調理心情、放空腦筋，把所有工作都關掉，讓腦子重新洗牌，好好休息才能讓身心徹底放鬆休息。
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人
安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我) 張老師專線：1980
勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，生命線專線：1995
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59821
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw