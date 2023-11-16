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科技業、醫界屢傳過勞憾事　名中醫傳授「養肝不爆肝」秘訣 

▲科技業、醫界屢傳過勞憾事　名中醫傳授「養肝不爆肝」秘訣 
▲科技業、醫界屢傳過勞憾事　名中醫傳授「養肝不爆肝」秘訣 

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】台灣面板大廠廠長過勞猝死、名醫過勞搶救後失智，近期日本也有26歲醫生因過勞而焦慮輕生，引發社會震驚與省思。深浦中醫診所院長李深浦表示，肝過勞恐導致便胃出血、便血、吐血、腦出血甚至暴斃，呼籲民眾忙完工作學習放空思緒，讓腦筋重新洗牌，並慎選真正有益的保健方式，才能好好為自己充電。

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李深浦說明，人類的腦筋有兩條重要的神經，一個是自律神經，一個是隨意神經，一旦隨意神經使用過度，自律神經就會沒電。疲勞過度導致人體失控，會引起胃出血、便血、吐血，甚至血液流到血管外面，就是出血性腦中風，若長期累積疲勞加上工作壓力大、怒髮衝冠，可能突然「蹦！就爆掉了！」像這樣暴斃的案例不少，令人惋惜。

上班族工作壓力大　肝過勞導致疲勞與遲鈍

肝臟肩負著人體解毒、新陳代謝等重要工作。上班族長期暴露在工作壓力中，若沒有充分休息，肝不好會造成疲勞與遲鈍，導致工作壓力惡性循環。肝臟內部沒有神經，即使發炎也不會疼痛，等到出現不適症狀就嚴重了！

李深浦說明，肝過勞會讓人累到眼睛睜不開、事情想不起來、全身體力耗盡，此時就是警訊，務必要充分休息。呼籲民眾，工作賺錢是為了生活，有健康才有快樂，若沒有健康，賺錢再拿去買藥並非好事，因此要慎選真正對人有益的保健方式。

▲深浦中醫診所院長李深浦

每天看上百位病人　中醫如何養肝不爆肝？

83歲的李深浦行醫多年，自有一套秘訣養肝不爆肝，耄耋之年仍然活躍於職場醫界。他認為，許多民眾即使已處理完事情，腦子仍然忙著運轉，腦袋重複工作都是多餘的煩惱。呼籲民眾忙完之餘，學習調理心情、放空腦筋，把所有工作都關掉，讓腦子重新洗牌，好好休息才能讓身心徹底放鬆休息。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59821

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