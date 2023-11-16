直擊優人神鼓明池《天地共舞》！踏水鼓舞「落羽松美景」震撼人心
2023年優人神鼓昨（15）日重返宜蘭明池水劇場獻演《天地共舞》，在雲霧繚繞的仙境，逐漸變黃轉紅的落羽松美景前，表演者踏水而來，濺起陣陣漣漪；鏗鏘有力的鼓聲響徹山谷，以六個演出篇章寄寓經歷疫情而歸返沈靜的生活，隨表演者激起的水花，閃映湖面波光粼粼，鑼鼓磅礴在天地、你我之間，震撼人心。
記者蕭涵云/綜合報導
回想起2019年優人神鼓第一次踏入明池的感動，現任藝術總監的黃誌群老師，眼裡仍亮著光，和觀眾們一樣期待，睽違兩年挺過疫情後能重返明池，「有一種重回大自然的安心感」，他說「優人來自於大自然，如同水一樣，可以在任何地方演出」，到明池有如天人合一。
2023《天地共舞》以湖面中央為主舞台，把表演開展至整個場域的不同角落，隨演出轉換至不同場域空間，將視野拉開闊到明池各個角落。在雲霧繚繞的仙境，逐漸變黃轉紅的落羽松美景前，開場以「大驟雨」如雷雨般的鼓聲律動，象徵疫情突如其來的措手不及。
接續磅礴鼓聲，黃誌群老師低吟誦詩，率領表演者踏水而來，肢體舞動濺起陣陣漣漪，交錯演繹「千江映月」、「涉空而來」、「蝕」，呈演疫情之下的聚散無常；「啊～一首黎明的歌，是日與夜交界的渾然旋律」，優人們鼓舞著，鏗鏘有力的鼓聲響徹山谷，深入並開闊地帶領世人照見內心、與自然相融。
「漩中渦」黃誌群老師長達數分鐘的獨舞旋轉，始終姿勢挺直而翩然，在水面捲起陣陣漩渦，一瞬間不偏不倚地、面向觀眾眼前俐落靜止，引起讚嘆；最後「天地共舞」照見人們疫後對生命的探尋，回歸安然喜樂於天地間。
優人神鼓創辦人劉若瑀老師透露，最後特別安排的曲子，是給大家疫後的祝福，希望台灣和全世界人類都平安健康，她想喚起你我「關注腳下的土地，能夠更珍惜這一刻，好像每一棵樹、每一片水、每一朵雲，都在與我們共舞」。
2023明池水劇場 優人神鼓《天地共舞》即日起至11月17日，每日14:30正式開演，全場演出75分鐘，分別有1500元、2000元、3000元三種票價，僅限定3場演出，民眾可於OPENTIX兩廳院文化生活購票。目前北橫公路台7線84K+100百韜橋至明池路段，正在進行施工管制作業，提醒民眾造訪前需留意交通資訊。