MLB／大谷翔平爭奪戰很可能有結果 ESPN揭露這3隊出線機率最高
自從成為自由球員後，大谷翔平一直未公開透露自己的期望條件，也沒有明確表示想加入哪支球隊，甚至連周遭都沒有任何消息傳出。不過根據《ESPN》資深記者Jeff Passan指出，這位日籍二刀流好手曾對道奇、遊騎兵和紅襪3支球隊表達好感。
記者路皓惟/綜合報導
Passon表示，大谷非常欣賞道奇隊的贏球文化和培養球員的能力，以及教練團創新的方法，同樣大谷也對遊騎兵有很高的評價，「大谷過去還在日本打拚時，就已經對他展露強烈的興趣。」此外，大谷非常喜歡作客波士頓，並鍾愛芬威球場，
道奇、遊騎兵和紅襪都有出手搶大谷，許多媒體和球界相關人士都認為，加入道奇的可能性最大，如果記者Passon的報導屬實，大谷對道奇的欣賞，可能意味著爭奪戰將以「道奇的勝利」告終。
但遊騎兵也是無法忽視的競爭者；近年遊騎兵大規模補強，加上陣中年輕球員持續成長，未來幾年都具有挑戰世界大賽冠軍的實力。
至於紅襪部分，新任總管Craig Breslow向媒體表示，休賽季首要目標是補強投手，並稱指定打擊手位置非第一優先，因此明年無法投球、將專任指定打擊的大谷，或許不是紅襪的首選，但若以大谷的角度來看，或許在大聯盟最古老的球場打球是一個人生清單。