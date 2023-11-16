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每天越睡越累？名醫健康講座報名開跑　對抗失眠就靠「黑科技」

▲每天越睡越累？名醫健康講座報名開跑　對抗失眠就靠「黑科技」
▲每天越睡越累？名醫健康講座報名開跑　對抗失眠就靠「黑科技」

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】失眠容易疲勞、沮喪，工作也無精打采。但睡眠不足真的會引起免疫減弱、抵抗力降低並容易感染嗎？二度榮獲健康醫療報導獎的三立網路節目《奕起聊健康》，為民眾困擾的失眠議題舉辦免費健康講座，邀請到精神科醫師鄭光男以及家醫科醫師郭威廷共同開講。點出睡不好的原因百百種，教你如何戰勝失眠問題。

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好的睡眠帶你上天堂，壞的睡眠可能讓你厭世一整天，進而影響我們的工作效率和社交生活。「睡眠」是人類一天中最重要的活動，然而隨著現代人課業、工作壓力大，失眠已成為人人常見的健康問題。根據調查發現，台灣約有391萬的人口有失眠的困擾，其中有200萬人深受慢性失眠所苦，等同於每5人當中就有1人有失眠問題，更有3成的民眾習慣服用安眠藥入眠，全台安眠藥用量高達十億多顆，足足可以疊起4千多座101。但是安眠藥本身須經肝臟代謝，長期服用恐對身體造成影響，甚至會增加失智風險，而且有數據顯示，失眠患者身體不健康的比例，比正常人高出3.5倍。

情緒、壓力和免疫力低下所造成的身體影響，遠遠比你想的更嚴重，將忙碌生活中的β波切換到適合睡眠α波，才能獲得完全的放鬆；助眠產品這麼多，好的織品寢具怎麼挑？石墨烯黑科技助循環、好透氣，讓你一次擁有舒適、健康和美容的三重好處。

本次講座中將提到黑科技「石墨烯」的出現為神經再生領域帶來全新希望。近年來，石墨烯及其衍生物廣泛被運用在生物醫學，包括生物檢測、疾病診斷、腫瘤治療、生物成象、藥物輸送系統等，使其成為奈米生物醫學領域的研究熱點。石墨烯也被應用在寢具，能幫助快速入眠，延長深層睡眠時間，讓睡眠不再成為生活中的煩惱。如果想要知道更多就趕快來報名參加吧！

【名醫健康講座】（報名參加即可獲得精美好禮唷！）

報名網址：https://acts.setn.com/event/healthtalk/

主題：睡不好怎麼辦？睡眠品質提升大作戰！

時間：12/1(五) 14:00-15:30

地點：台北市內湖區舊宗路一段159號(三立電視台3F文創劇場)



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59904

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