▲每天越睡越累？名醫健康講座報名開跑　對抗失眠就靠「黑科技」

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情緒、壓力和免疫力低下所造成的身體影響，遠遠比你想的更嚴重，將忙碌生活中的β波切換到適合睡眠α波，才能獲得完全的放鬆；助眠產品這麼多，好的織品寢具怎麼挑？石墨烯黑科技助循環、好透氣，讓你一次擁有舒適、健康和美容的三重好處。
本次講座中將提到黑科技「石墨烯」的出現為神經再生領域帶來全新希望。近年來，石墨烯及其衍生物廣泛被運用在生物醫學，包括生物檢測、疾病診斷、腫瘤治療、生物成象、藥物輸送系統等，使其成為奈米生物醫學領域的研究熱點。石墨烯也被應用在寢具，能幫助快速入眠，延長深層睡眠時間，讓睡眠不再成為生活中的煩惱。如果想要知道更多就趕快來報名參加吧！
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主題：睡不好怎麼辦？睡眠品質提升大作戰！
時間：12/1(五) 14:00-15:30
地點：台北市內湖區舊宗路一段159號(三立電視台3F文創劇場)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59904
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