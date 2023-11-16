新台幣收32.01元升近1角！明有望挑戰「31字頭」　專家解析可能性

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不過，在習拜會後中美關係有機會緩和，稍微減低台海緊張情勢，加上前美國財長葉倫透露，美國正考慮降低對中國實施的部分關稅，亞洲貨幣兌美元今日升貶互見，其中新台幣兌美元在外資積極回補台股並匯入，加上出口商拋匯，一度衝上32元，只是盤中央行也有進場阻升，進口商也進場逢低回補美元，因此，新台幣始終沒有跨過32元整數關卡，終場收32.01元，升值9.8分，累計近2個交易日新台幣就大升了3.2角，升幅快1%。
根據央行提供的資料顯示，若以台北外匯市場下午4時收盤的匯價來看，美元指數升值0.33%，其他主要貨幣兌美元則升貶互見，其中新台幣兌美元升最多，單日升值0.31%，韓元也升值了0.3%，而人民幣、歐元、星幣及越南盾兌美元則都貶值，又以日圓貶最多0.45%，歐元也貶了0.29%，人民幣貶0.23%，星幣貶值0.12%。
由於新台幣兌美元已來到32.01元，市場也關心新台幣兌美元接下來是否會見到「31字頭」？匯銀人士認為，新台幣很可能重返31元價位，但央行也不會太快放手，尤其台灣出口表現也不是很好。
外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時則表示，新台幣在32元至32.5元區間震盪，現在確實美元處於低檔，新台幣相對強勢，但新台幣會不會見「31字頭」，就看台股表現好不好，如果台股表現非常好，新台幣升到31.9元並不意外。至於是不是要趁現在換一些美元？他仍建議分批換，不用便要等一個價位，若空手的人，在接近32元有需求可以換換一些。