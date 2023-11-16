▲留意10大失智前警訊！　國健署教「護腦5招」預防及延緩

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失智症前 留意10大警訊國民健康署提醒民眾，罹患失智症前，有以下十大警訊包括：
1.記憶力減退到影響生活
2.計畫事情或解決問題有困難
3.無法勝任原本熟悉的事務
4.對時間及地點感到混淆
5.有困難理解視覺影像和空間之關係
6.言語表達或書寫出現困難
7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力
8.判斷力變差或減弱
9.從職場或社交生活中退出
10.情緒和個性的改變等。
若發現自身或親友有以上十大徵兆的現象，應及早就醫診斷。
護腦5招 要靠身體力行此外，吳昭軍署長也呼籲大眾，尤其是長者一起力行「護腦5招」防失智，要「多動腦」、「多運動」、「多社會互動」、「均衡飲食」和「維持健康體重」，可以增加大腦保護因子就能預防或延緩失智。
預防及延緩失智 永遠不會太遲國民健康署近年亦製做預防及延緩失智相關衛教素材及一系列線上課程，置於e等公務園網站、國民健康署健康九九＋網站及失智友善資源平台等，讓民眾隨時都能獲得相關資源及協助，並及早認識失智症前兆，以降低罹患失智症風險，給予社區長者及其照顧者關懷，若可能有罹患失智症的狀況，請儘早就醫及診治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59916
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