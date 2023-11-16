基進象徵性提名港裔台灣人　康駿銘不願被徐春鶯擅代新住民聲音

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台灣基進不分區立委參選人陳奕齊表示，最近藍白合突然快速成功，就是中國已經直接介入台灣大選的訊號，民主制度必然要有執政的隊伍，也有在野監督的隊伍，然而現在檯面上的在野黨，卻充斥的眾多無法確認其忠誠，甚至很可能就是中國派來的代理政黨，所以台灣基進必須保持獨立性，作為堅定本土的在野監督力量，幫助鞏固民主制度，才能解決四年一次改選的亡國感焦慮，讓親中藍白勢力走入歷史。
台灣基進香港國際部專員康駿銘表示，2020年台灣大選很多香港人特意飛過來支持蔡英文，用盡方法提醒台灣人要看清楚香港的示範，因為大家都很清楚，對抗中國入侵的前線已經從香港變成了台灣，香港人不願意看到台灣的淪陷。而四年過後，香港人已經沒辦法再過來做提醒，但香港的示範仍未結束。他想請那些認為意識形態、統獨、甚至政治不重要的人去看看香港現在變成什麼樣子，自由、法治沒了，治安、經濟、民生跟著陪葬。
康駿銘指出，十分感謝台灣基進願意提名，但自己受限於中華民國設籍10年才能參選的法律規定，所以儘管已經完成一年的義務役，卻無法登記參選。他手裡握著同一張身份證 ，盡了相同的義務，卻沒有相同的權利。諷刺的是，過像徐春鶯這種具有統戰背景的中國配偶，卻只因為住得夠久，就能通過這個形式上的門檻。
康駿銘說，徐春鶯的案例，顯示居住在台灣的時間長短跟對於台灣忠誠度沒有直接關係，如同馬文君及陳雪生這些人，在本地出生成長但是賣台卻不手軟，他絕對認同台灣為了安全考量必須積極防治滲透，但僅以居住時間作為評核標準，顯然不是最有效的作法，且依然無法防堵有意賣台的人。
康駿銘表示，面對徐春鶯的統戰爭議，考慮提名她的柯文哲那副「越遭受反對越要提」的態度，使他想起當年不顧兩百萬香港人上街抗議的香港特首林鄭月娥，讓這種特質的人取得大權，會是一場災難。他也表示，站出來是想讓台灣社會知道，忠於台灣、想要為台灣貢獻的新住民確實存在，不可也不願被徐春鶯這種人擅自代表了新住民支持民主自由的聲音。