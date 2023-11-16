虎航、德威今起大促銷！飛東京、大阪2899元　首爾單程1190元起

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄－東京成田，每週二、四、六、日都有航班，去程為10點40分從高雄出發，15點到東京成田；回程為16點從東京成田出發，19點40分到高雄。
德威航空也從即日起推出年終大促銷，包括首爾、濟州、大邱都有機票優惠，飛首爾單程最低價1190元起，濟州單程最低1700元起，大邱單程最低1020元起，以上皆為未稅價，同時於官網購買輸入指定折扣碼，還享85折優惠。
另外，旅遊平台Trip.com與大邱市政府合作，即日起至今年12月31日，推出台灣人限定獨家大邱機票優惠限量5折起，同時與德威航空、真航空合作額外加碼14%的折扣的優惠方案；領取完限量的5折優惠券後，平台將繼續發放「台灣－大邱」航班價值880元的折價券。
台灣航空福利社整理「台灣虎航WOW促銷」最低票價預估，日本航線部分，桃園出發單程及來回的含稅價格分別為：
東京成田2899元、6168元
大阪2899元、6179元
名古屋3599元、7267元
福岡2799元、5524元
札幌3399元、7074元
旭川4099元、7913元
函館4099元、7913元
仙台3499元、6887元
岡山2699元、5113元
新潟3499元、6713元
佐賀3099元、5913元
其他航線部分，桃園出發單程及來回的含稅價格分別為：
首爾仁川2499元、5165元
釜山2499元、5046元
大邱2299元、4646元
濟州3099元、6246元
峴港2599元、5405元
曼谷廊曼2640元、5406元
澳門1799元、3642元
高雄出發單程及來回的含稅價格分別為：
東京成田2899元、6159元
首爾金浦2499元、5165元
澳門1699元、3472元
台中－澳門單程含稅價格為1699元、來回含稅價格為3472元。