國小女老師性侵小六男學童9次！還懷孕誕下1子　一審判刑17年半

虎航、德威今起大促銷！飛東京、大阪2899元　首爾單程1190元起

▲台灣虎航今（16）日至明日23:59期間，推出台灣虎航WOW促銷，桃園－東京羽田單程含稅2899元；德威航空也從即日起推出年終大促銷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航今（16）日至明日23:59期間，推出台灣虎航WOW促銷，桃園－東京羽田單程含稅2899元；德威航空也從即日起推出年終大促銷。（圖／記者蕭涵云攝）

記者李琦瑋／綜合報導

台灣虎航、德威航空今（16）日起祭出優惠機票！虎航自今天至明天23點59分期間推出「台灣虎航WOW促銷」，最熱門的日本航線，桃園－東京羽田單程含稅2899元、來回含稅6168元；德威航空也從即日起推出年終大促銷，飛首爾單程最低價1190元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據台灣航空福利社通報，台灣虎航要拿出旅展剩下的機票出來促銷，開賣時段為今天10點至明天23點59分，適用飛行日期為明年2月29日為止。其中最大亮點為高雄－東京成田，由於明年1月到3月每週增飛至4班航班，因此更有機會出現促銷機票。

高雄－東京成田，每週二、四、六、日都有航班，去程為10點40分從高雄出發，15點到東京成田；回程為16點從東京成田出發，19點40分到高雄。

德威航空也從即日起推出年終大促銷，包括首爾、濟州、大邱都有機票優惠，飛首爾單程最低價1190元起，濟州單程最低1700元起，大邱單程最低1020元起，以上皆為未稅價，同時於官網購買輸入指定折扣碼，還享85折優惠。

另外，旅遊平台Trip.com與大邱市政府合作，即日起至今年12月31日，推出台灣人限定獨家大邱機票優惠限量5折起，同時與德威航空、真航空合作額外加碼14%的折扣的優惠方案；領取完限量的5折優惠券後，平台將繼續發放「台灣－大邱」航班價值880元的折價券。

台灣航空福利社整理「台灣虎航WOW促銷」最低票價預估，日本航線部分，桃園出發單程及來回的含稅價格分別為：

東京成田2899元、6168元
大阪2899元、6179元
名古屋3599元、7267元
福岡2799元、5524元
札幌3399元、7074元
旭川4099元、7913元
函館4099元、7913元
仙台3499元、6887元
岡山2699元、5113元
新潟3499元、6713元
佐賀3099元、5913元

其他航線部分，桃園出發單程及來回的含稅價格分別為：
首爾仁川2499元、5165元
釜山2499元、5046元
大邱2299元、4646元
濟州3099元、6246元
峴港2599元、5405元
曼谷廊曼2640元、5406元
澳門1799元、3642元

高雄出發單程及來回的含稅價格分別為：
東京成田2899元、6159元
首爾金浦2499元、5165元
澳門1699元、3472元

台中－澳門單程含稅價格為1699元、來回含稅價格為3472元。

航空燃油漲！國內線機票11/30起要變貴了　最高增182元

ITF星宇航空攜手NBA洛杉磯快艇隊　指定商品9折、抽來回機票

台灣虎航全航線899元起　旅展現場抽「不限航點來回」機票

早鳥折萬+機票銅板價！易飛網祭4大旅遊行程搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞