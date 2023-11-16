▲冠心病年輕化！　日常「這樣做」改善心臟健康

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心臟疾病不輕忽 死因排名僅次癌症中榮嘉義分院心臟外科林伯翰醫師表示，依據衛生福利部統計國人十大死因，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病(又稱冠狀動脈心臟病)與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因；國健署分析40歲以上的民眾有25.2%血脂異常、21.2%血壓高，更有近5成腰圍過粗，達到48.48%，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要危險因子。
多與生活習慣有關 出現這些症狀應立即就醫冠狀動脈心臟病是現代文明中的一個常見健康疾病，生活方式和飲食習慣與它息息相關，隨著現代生活的快節奏、習慣的改變及抽菸等，越來越多的人面臨著這類心臟疾病的風險，也加速年輕化趨勢，不可不慎。林伯翰醫師表示，冠心病通常因為冠狀動脈狹窄或堵塞，導致心臟供不足缺氧，引起胸痛不適，胸部壓迫感或劇痛，也會造成呼吸急促、頭暈、噁心嘔吐等現象，若有相關症狀要立刻就醫評估治療。
冠心病年輕化 日常這樣調整顧健康林伯翰醫師進一步說明，因為現代人生活作息不正常、飲食精緻富足，讓冠心病不再僅是中老年人為主的疾病，患者年齡有逐年下降趨勢，提醒要保持規律運動，每週可做150分鐘中等強度的有氧運動，例如步行快走、騎自行車或游泳等：也要攝取橄欖油、亞麻籽油、堅果、魚油及鮭魚、鯖魚等富有健康脂肪的食物，有助提高HDL膽固醇；另外要多吃膳食纖維食物、蔬果、全穀物及豆類，減少糖分及加工食品，幫助降低三酸甘油脂。而戒菸也能夠有效提高HDL好膽固醇，改善心臟健康，預防冠心病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59892
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