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冠心病年輕化！　日常「這樣做」改善心臟健康

▲冠心病年輕化！　日常「這樣做」改善心臟健康
▲冠心病年輕化！　日常「這樣做」改善心臟健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一名55歲男性計程車司機，平時工時長又有抽菸習慣，長期感到胸悶不適，一次開車途中胸痛加劇，被送至急診救治，經急診醫師評估為心肌梗塞，緊急進行心導管檢查，診斷為三條冠狀動脈阻塞疾病，由心臟外科進行冠狀動脈繞道微創手術手術，住院2週觀察後，情況穩定已經平安出院。

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心臟疾病不輕忽　死因排名僅次癌症

中榮嘉義分院心臟外科林伯翰醫師表示，依據衛生福利部統計國人十大死因，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病(又稱冠狀動脈心臟病)與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因；國健署分析40歲以上的民眾有25.2%血脂異常、21.2%血壓高，更有近5成腰圍過粗，達到48.48%，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要危險因子。

多與生活習慣有關　出現這些症狀應立即就醫

冠狀動脈心臟病是現代文明中的一個常見健康疾病，生活方式和飲食習慣與它息息相關，隨著現代生活的快節奏、習慣的改變及抽菸等，越來越多的人面臨著這類心臟疾病的風險，也加速年輕化趨勢，不可不慎。林伯翰醫師表示，冠心病通常因為冠狀動脈狹窄或堵塞，導致心臟供不足缺氧，引起胸痛不適，胸部壓迫感或劇痛，也會造成呼吸急促、頭暈、噁心嘔吐等現象，若有相關症狀要立刻就醫評估治療。

冠心病年輕化　日常這樣調整顧健康

林伯翰醫師進一步說明，因為現代人生活作息不正常、飲食精緻富足，讓冠心病不再僅是中老年人為主的疾病，患者年齡有逐年下降趨勢，提醒要保持規律運動，每週可做150分鐘中等強度的有氧運動，例如步行快走、騎自行車或游泳等：也要攝取橄欖油、亞麻籽油、堅果、魚油及鮭魚、鯖魚等富有健康脂肪的食物，有助提高HDL膽固醇；另外要多吃膳食纖維食物、蔬果、全穀物及豆類，減少糖分及加工食品，幫助降低三酸甘油脂。而戒菸也能夠有效提高HDL好膽固醇，改善心臟健康，預防冠心病。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59892

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