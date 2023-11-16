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本土社團力挺黃捷　北中南東前輩齊聚籲集中選票

▲本土社團代表齊聚一堂相挺黃捷。（圖／黃捷競總提供）
▲本土社團代表齊聚一堂相挺黃捷。（圖／黃捷競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

為表達對年輕新世代的肯定，今（16）日來自全國，支持本土價值的社團代表在高雄齊聚一堂，表態力挺民進黨第六選區立委參選人黃捷，強調「唯有團結，才能守護台灣。集中選票投黃捷，才能贏得勝選」。

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此次本土社團連署挺黃捷的召集人，也是國策顧問暨台灣南社創社社長曾貴海首先發言，他提到台灣的新世代優秀代表就是黃捷，她年輕、專業，而且有愛台灣的心，台灣的民主之火必須承先啟後，現在正是時候傳承給黃捷，因此，北中南本土社團願意不辭千里，來相挺黃捷，並且要給她最大的溫暖、最大的力量，要陪她度過這一個艱難的選戰。

台灣南社前社長翁銘章提到，高雄市第六選區由民進黨提名的立委候選人黃捷，便是本土社團唯一支持的對象，他稱讚黃捷有豐富的公共事務經驗、問政專業，是最強的即戰力。

台灣社社長李川信說黃捷是年輕有熱情，連任時又以高雄最高票當選議員，問政專業實力絕對值得進國會；台灣教授協會李慧生說，同為女性，她形容黃捷是個俠女，面對強敵、為了不公不義，她會挺身而出，且今年才年三十歲，是很不容易的女性。

台灣南社社長余景登則喊：「黃捷免驚！本土社團都是你的後盾。」現場也響起掌聲，余景登呼籲，我們要集中選票，讓黃捷進到國會，並說本土派在最危急關鍵時刻，一定會跳出來挺黃捷，要她努力往前衝，一定要勝選，為台灣守住這席。

台灣中社副秘書長王信允說，第六選區是高雄唯一擁有山海河港的精華薈萃之地，也是高雄市中心的文教區，最近看到高雄的發展，都令人感到驕傲。同樣身為太陽花世代，王信允說新世代一棒接一棒，絕對不能少了黃捷，需要由新世代來接下發展高雄的重責大任。

台灣東社（花蓮） 發言人陳財能說，黃捷1993年出生，明年若能當選，進到國會正是她最有力、最有衝勁，要讓民主之火能夠傳承下去，就必須接棒給黃捷，挺黃捷，就是挺台灣。

文學台灣社社長陳坤崙說，很開心看到黃捷能被提名選立委，必須要選對人，城市才會更好。他提到黃捷過去選舉時，一個女生自己在路上勤奮發文宣、拜票，讓他印象深刻，非常感動。他呼籲第六選區的選民，一定要支持有豐富公共事務經驗的黃捷。

台灣教授協會楊德源教授說，黃捷立足高雄、擁抱台灣，現在要給她一個機會，放眼全世界，並稱讚黃捷的努力大家都看得到。他說愛鄉愛土、支持台灣，是所有本土社團成立的初衷，來自各個專業領域的戰友，數十年來積極推動台灣優先的價值，也全力支持有相同理念的候選人。

雄中高雄校友會暨全球總校友會理事長劉仁義呼籲，大家電話拿起來，打給第六選區的親戚朋友，拜託他們一定要投黃捷一票，能把每一票都集中給黃捷，才能幫助她進到國會。


出席名單：

召集人 台灣南社創社社長曾貴海

台灣南社前社長 翁銘章

台灣南社社長 余景登

台灣社社長 李川信

台灣中社副秘書長 王信允

台灣東社（花蓮） 發言人 陳財能

台灣教授協會 楊德源教授

台灣教師聯盟理事長 李慧生

雄中高雄校友會、全球總校友會理事長 劉仁義

文學台灣社 社長 陳坤崙

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