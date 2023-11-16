明星高中更難考！北一女、成功高中擬「減招1班」　建中減23人

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過去搶破頭的明星高中，除了配合教育局班級人數調整外，還再申請減招，如北一女、成功高中、內湖高中申請於113學年度新生班級數減少1班，北一女中、成功高中約減55人，內湖高中預計減53人；而建中將減招23人、中山女中減招20人、松山高中減招19人、景美女中減招17人。
據悉，學校提出減招主要是因應少子化趨勢、新課綱課程跑班需求、校舍改建、學校空間不足等，盼藉由班級數的調整，讓學生有更好的學習空間，提供更精緻教學；雖然名額變少，但考生人數也減少，競爭壓力相對稀釋掉。
台北市教育局指出，113學年度於各校調降班級人數及學校減班（科）後，預估北市公私立高中職招生人數將較112學年度減少879人，其中公立高中職佔了逾600個名額。此次減招適用於明年5月參加會考的國三生。
全教總副秘書長兼高級中等學校委員會主委林金財接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，北一女、建中這類明星高中減招的考量，與一般學校因少子化、招不到學生而減招，有很大的不同。
林金財說，這類明星高中都屬招生競爭型的學校，不會有招不到學生的問題，會想減招或減班，主要想維持招進來學生的素質、維持該校入學PR值門檻，在少子化下，若招生名額一樣，進入該校的PR值就會下降。
林金財提到，學校在這方面會有不同的操作手法，建中採取減招23人，每班減少一些人，但班級數不變，這對學校的運作較無影響；若選擇直接減一個班級，就得思考教師員額的設算方式也會跟著改變；有些學校會用申設實驗班、科學班的方式，守住教師員額，另一方面還能透過不同招生管道，收到差異性、多元化的生源。
至於明星高中減招、減班對於考生的影響？林金財說，不會變得更好考，反而因為招生名額減少，未來想要進入建中、北一女的機會也減少了。